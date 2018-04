Kansainvälisen Greenpeacen lähtö syö FSC-sertifioinnin uskottavuutta

Kansainvälinen Greenpeace jättää FSC metsäsertifioinnin. Järjestön mukaan maailman metsävarojen kestävää käyttöä edistävä FSC ei ole onnistunut perustehtävässään eli metsien tuhoamisen estämisessä.

"Greenpeace luopuu kansainvälisesti FSC:n jäsenyydestä, koska järjestelmän toteuttamisessa on paljon alueellisia eroja, eikä metsäsertifiointi ole pystynyt tuomaan toivomaamme muutosta metsien käyttöön", kertoo Suomen Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen pitää kansainvälisen Greenpeacen esittämää kritiikkiä ja eroa melkoisena kolauksena FSC:lle. Se ei ainakaan lisää muutenkin arvostelun kohteeksi joutuneen setrifikaatin uskottavuutta.

"Tämä ei tullut varsinaisena yllätyksenä, kun on seurannut FSC:n ympärillä käytyä keskustelua. Greenpeacen mukaan järjestelmä ei ole toiminut sen tavoitteiden mukaisesti, eikä järjestö halua jatkaa yhteistyötä, jossa se joutuu tekemään kompromisseja."

Greenpeacen FSC-kritiikki kohdistuu erityisesti riskimaihin, kuten Indonesiaan, joita varten sertifiointi aikoinaan kehitettiin. Myös Venäjällä laittomat hakkuut ovat pysyneet ongelmana FSC:stä huolimatta.

Greenpeace ei ole kritiikkinsä kanssa yksin. FSC ei ole pystynyt estämään metsäkatoa, minkä lisäksi sertifiointiin on liittynyt suoranaisia väärinkäytöksiä. Yalen yliopiston julkaiseman selvityksen mukaan yrityksille on esimerkiksi tarjottu mahdollisuutta merkitä laitonta puutavaraa FSC:ksi.

Hakkaraisesta on mielenkiintoista, että trooppiseen suurmetsätalouteen kehitetty FSC on epäonnistunut ydinalueillaan. Sen sijaan se toimii Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa eli niillä alueilla, joissa lainsäädäntö ja metsätalouden toimintaympäristö ovat muutenkin kunnossa ja metsätalous on kestävällä pohjalla.

"FSC on painottunut Euroopan ja Pohjois-Amerikan metsiin. Onko tässä käynyt niin, että FSC on heittänyt pyyhkeen kehään siellä, missä varsinaiset ongelmat ovat?" Hakkarainen kysyy.

Suomen Greenpeace on päättänyt pysyä FSC:n jäsenenä ongelmista huolimatta. Sini Harkin mukaan FSC-jäsenyyden jatkamisesta ovat Suomen lisäksi ilmoittaneet ainakin Greenpeacen Kanadan, Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin maatoimistot.

Myös muut suomalaiset ympäristöjärjestöt kertovat pysyvänsä ruodussa. Ne vaativat silti FSC:tä parantamaan toimintaansa, sillä tarkastuksissa on havaittu paljon poikkeamia vaatimuksista.

"FSC:n on vastattava jatkuvasti kiihtyvän metsätalouden aiheuttamiin ongelmiin", toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Ruotsissa paikallinen luonnonsuojeluyhdistys (Naturskyddsföreningen, SSNC) erosi FSC:stä vuonna 2010 ja on kampanjoinut aktiivisesti Ruotsin metsätaloutta vastaan. Ruotsin Greenpeace erosi FSC:stä jo 1998 eli ennen Ruotsin FSC-standardin julkaisua.

FSC ei ole siten ole pystynyt Ruotsissa takaamaan metsärauhaa.