Timo Kaunisto: Luonnonsuojeluliiton ydinviesti on tärkeä – hakkuukoneet pienemmiksi ja jälki paremmaksi

Maanviljelijä ja keskustan entinen kansanedustaja Timo Kaunisto luonnehtii Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemia metsänsuojelutavoitteita "koviksi".

"Esitys näyttää siltä, kuin 1980- ja 1990-lukujen metsäsodat haluttaisiin takaisin. Ehkä Luonto-Liiton radikaaliosasto onkin nyt siirtynyt ukkoliiton leipiin, aatettaan unohtamatta", Kaunisto kirjoittaa MT:n vieraskolumnistina.

"Olisi silti tylsää vain vastustaa luonnonsuojeluliiton tavoitteita. Metsien käytössä olemme jo siirtyneet yhden portaan ylemmäksi, kun korjattavan puun määrä on kasvanut, hakkuualojen koko on kasvanut ja töitä tehdään kaikkina vuodenaikoina märkyydestä riippumatta. Fakta on sekin – vaikka ei liiton muistiossa enää ihan tuoreinta tietoa – että lajien katoaminen uhkaa laajasti. Metsä on monen asian yhteinen nimittäjä."

Hän kertoo itsekin haluavansa kokeilla muitakin tapoja korjata puuta metsästä kuin mitä terminaalinen avohakkuu tarkoittaa.

"Tähän metsälain muutokset antavat aiempaa enemmän mahdollisuuksia. Silti, aina se on neuvojastakin kiinni, mitä rohjetaan kokeilla. "

Kaunisto kertoo tunnistavansa luonnonsuojeluliiton ehdotuksesta vähän samaa henkeä, kuin takavuosien metsäsodista.

"Media ei ole ainakaan toistaiseksi näihin ehdotuksin vimmalla tarttunut. Itse haluaisin lisätä vuoropuhelua metsien käsittelystä ja käytöstä, siitä suojelustakin. Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, jossa koneet ovat pienempiä ja niiltä vaaditaan parempaa jälkeä."

