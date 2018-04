Yle: Sähkölinjoille kaatuneita puita voi myös räjäyttää – nopea ja kevyt tapa

Sähkölinjoille kaatuneiden puiden poistamiseen on löydetty uusi tehokas keino. Asiasta kertoo Yle.

Ylen mukaan sähkölinjoille kaatuneet puut voidaan räjäyttää sen sijaan, että ne sahattaisiin pois. Puiden räjäyttäminen on nopea ja kevyt tapa suurhäiriötilanteen sattuessa, kun vaikkapa myrsky tai tykkylumi on kaatanut puita sähkölinjalle.

Puiden räjäyttämistä on Ylen mukaan jo testattu Kuopion Pelastusopistolla opiskelijan lopputyön yhteydessä. Testauksen johtopäätös oli, että puiden poisto sähkölinjoilta sahaamalla on hitaampaa kuin niiden räjäyttäminen.

Kaatuneiden puiden räjäyttäminen on turvallista, sillä räjäytystilanteessa asentajan ei tarvitse olla puun alapuolella. Asentajan ei myöskään tarvitse tehdä nopeita väistöliikkeitä raskaan kaluston kanssa.

Lopputyön tehneen opiskelijan kanssa yhteistyötä tehneen sähkölinjojen sopimusurakoitsijan edustaja arvioi Ylellä, että puiden räjäyttäminen on järkevää ainakin silloin, kun puiden poistaminen miesvoimin on vaarallista. Sen sijaan silloin, jos puita on kaatunut paljon, on tehokkainta käyttää metsätyökoneita.

Sähkölinjoille kaatuneita puita ei voida räjäyttää asutuksen ja maatilojen läheisyydessä. Lopputyön tehnyt opiskelija arvioi Ylellä, että menetelmää tarvitaan varsinkin syrjäseudulla.

Yle: Miksi sahata, kun voi räjäyttää? Asentajille uusi nopea tapa päästä eroon sähkölinjoille katkenneista puista