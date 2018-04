Pihapuu voi olla vaaraksi rakennuksille ja salaojille: "Vaaratilanteet kannattaa eliminoida"

Tomi Rantanen kehottaa kiinteistöjen omistajia kiinnittämään huomiota rakennusten läheisyydessä oleviin puihin. Vaara ei rajoitu pelkästään siihen, että puut voivat myrskyssä romahtaa rakennusten päälle, sanoo Kauhavan Alahärmässä Pohjanmaan Kantojyrsinpalvelua luotsaava Rantanen.

”On ollut tapauksia, että muutaman metrin päässä kiinteistöstä sijainneen koivun juuret ovat rikkoneet kivijalan. Juuret voivat tehdä ikävää jälkeä myös sadevesi- ja viemärijärjestelmiin.”

Rantanen kehottaa kaatamaan myös männyt, joiden neulaset päätyvät runsain määrin ränneihin ja katoille.

”Parinkymmenen metrin päässäkin oleva mänty saattaa teettää paljon lisätyötä. Usein vahva tunneside estää puun kaadon. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei mikään ole ikuista, ja vaaratilanteet kannattaa eliminoida”, Rantanen sanoo.

36-vuotiaalla alahärmäläisellä on kymmenen vuoden kokemus metsäalalta. Ennen Kantojyrsinpalvelun perustamista Rantanen teki yrittäjänä pääasiassa taimikon hoitoa, istutuksia sekä raivauksia.

Vuonna 2014 hän päätti siirtyä nykyiseen toimintaan, joka kattaa nimenmukaisesti kanto­jyrsinnän ja puiden kaadot. Jälkimmäisessä apuna on tarvittaessa toinen yrittäjä, Petri Ylinen. Rantasen mukaan on iso vahvuus, että kaksi yrittäjää auttaa toisiaan.

”Käytän tarvittaessa myös nosturiautoa. Eräänkin kerran liikutettavana oli pelkästään tyviosastaan 3 800 kiloa painava koivu. Tällaisten järkäleiden kanssa on oltava erittäin varovainen ja huolellinen, mitään ei voi jättää sattuman varaan.”

Pihamaalla olevien kantojen poisto jyrsimällä on lisääntynyt selkeästi viime vuosien aikana.

Aiemmin jyrsintää pidettiin kalliina ja osittain myös turhana. Nyt tilanne on toinen, ja hinnatkin ovat tulleet huomattavasti asiakasystävällisemmiksi. Suurin syy on kilpailutilanne, sillä palvelujen tarjoajia on huomattavasti enemmän kuin vaikkapa viisi vuotta sitten.

Eteläpohjalainen kannustaa kiinteistön omistajia panostamaan kantojen poistoon, sillä tasainen nurmikko tuo monia hyviä puolia.

”Pihamaa on mukavamman näköinen, kun siinä ei törrötä kantoja. Niiden poistaminen helpottaa myös nurmikon leikkaamista, kun koneen kanssa ei tarvitse kierrellä.”

Rantanen on valmiina pian alkavaan kantojyrsintäkauteen, joka alkaa lumen väistyttyä.

”Sesonki alkaa keväällä. Käy jyrsimässä kantoja Etelä-Pohjan­maan lisäksi aina pääkaupunkiseudulla saakka.”

Metsä on aina kiehtonut Rantasen mieltä. Ennen alalle päätymistä hän ehti työskennellä muun muassa tehtaassa.

”Kellokorttielämä ei ollut minua varten. Nykyisessä työssäni saan itse suunnitella aikataulut, mikä on tärkeää. Kun mukaan lisätään se, että viihdyn metsässä ja siihen liittyvien töiden parissa, olen kokonaisuuteen hyvin tyytyväinen.”

Nollausta työelämän kiireeseen Rantanen hakee niin ikään metsästä. Erityisen lähellä sydäntä on metsästys.

”Metsästyksen parissa unohtuvat muut asiat, se on täydellistä hermolepoa ja vastapainoa arkielämälle.”

Tähtäimeensä Rantanen ottaa yleensä pienriistaa, mutta suurin haave on kaataa karhu. Sen vuoksi hän on ollut kolmena vuotena Ilomantsissa mesikämmenjahdissa.

”Vielä ei ole kuitenkaan tullut onnistumista, vaikka lähellä on ollut. Toivottavasti tämän vuoden aikana tärppää.”