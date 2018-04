Puulla on nyt huippukysyntä – osa myyjistä odottelee vielä

Kaikilla puutavaralajeilla on nyt hyvä kysyntä ja hinnat nousussa.

Metsäteollisuuden kasvaneen puuntarpeen ja alkutalven huonojen korjuukelien vuoksi ostajien katkotun puun varastot sekä pystyvarannot on monin paikoin syöty poikkeuksellisen pieniksi.

Metsänhoitoyhdistys Uusimaan toiminnanjohtaja Timo Leirimaa luonnehtii puukaupan näkymiä kaikin puolin valoisiksi, kun sahanterät ja sellukattilat tarvitsevat raaka-ainetta.

Ostotoiminta on Leirimaan mukaan nyt jopa aktiivisempaa kuin myyjien halu myydä.

”Jossain määrin tuntuu siltä, että myyjät ovat vähän odottavalla kannalla. Odotukset ovat sellaiset, että pitäisi löytää paras markkinarako tehdä se myyntipäätös.”

Leirimaa viittaa Pellervon taloustutkimus PTT:n viime viikolla julkistamaan ennusteeseen, jonka mukaan puun hinta on menossa edelleen ylöspäin.

”Näin hyvää kysyntätilannetta ei ole aina ollut. Sen puoleen voi suositella, että puunmyyntiä voi ruveta suunnittelemaan ja tekemään myyntipäätöksiä.”

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtajan Petri Pajusen mukaan Etelä-Savon alueella puukaupassa vallitsee alitarjontatilanne, kun kaikilla ostajilla on kova puuntarve.

Varsinkin kuitupuun kysyntä on ennennäkemättömän hyvä.

”Eihän kuitupuolella muista tällaista tilannetta aiemmin olleen”, Pajunen sanoo.

Vielä viime kesän lopulla oli kuitupuutavaralajeista Etelä-Savossa jonkin verran ylitarjontaa. Muutos tapahtui Pajusen mukaan syksyllä ja huonot korjuukelit vielä vahvistivat kysyntää.

Hän toteaa, että perinteisesti puukauppaa on käyty tukin hinta edellä. Niin nytkin, sillä eniten euroja on laitettu lisää tukin hintaan.

”Mutta nyt on nähtävissä, että myös kuitupuiden hinnat ovat vahvistuneet kovan kysynnän myötä.”

Pajunen huomauttaa, että leimikoita kannattaa kilpailuttaa.

”Kun kuidun kysyntä on näin kova, niin on syytä valvoa, että tukkia ei mene kuitupuupinoon.”

Korjuuketju on ollut tänä vuonna hänen mukaansa todella kuuma. ”Monessa leimikossa korjuu on alkanut seuraavana päivänä, kun kaupat on tehty.”

Kevät on edennyt Etelä-Savon korkeudella jo niin pitkälle, että kelirikkorajoituksia näkyy teiden varsilla. Pohjoisessa Rovaniemen seudulla olosuhteet ovat vielä täysin talviset.

Rovaniemen metsänhoito­yhdistyksen toiminnanjohtaja Teemu Orajärvi kertoo, että alkuvuonna puukauppa on ollut vähän odottelevaa.

”Täällä on vielä kova talvi ja paikoitellen metri lunta. Ei ole ollut oikein leimikoita tehdä, kun ei ole ollut kunnon hankikelejäkään.”

Orajärvi uskoo, että kauppa alkaa viritä loppukevättä kohti.

”Kysyntää puulle varmasti on, mutta metsänomistajat eivät vielä ole välttämättä heränneet. Odotuksia on, josko puunhinnat lähtisivät nousuun.”

Puukauppa on käynyt jokseenkin viime vuoden vauhtia. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet viime viikon loppuun mennessä yksityismetsistä puuta 9,92 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna vastaavana ajankohtana määrä oli 9,89 miljoonaa kuutiometriä.