EU-tuomioistuin kielsi Puolaa hakkaamasta Białowieżan suojelualueella

EU-tuomioistuin kieltää Puolan hallitusta jatkamasta suunniteltuja hakkuita Białowieżan luonnonsuojelualueella Varsovan itäpuolella.

Puolan ympäristöministeri Jan Szyszko antoi vuonna 2016 luvan lähes kolminkertaistaa hakkuut alueella vuoteen 2021 saakka. Perusteluna oli muun muassa kirjanpainajatuhojen leviämisen ennaltaehkäisy.

Białowieżan alue on suojeltu Natura 2000 -ohjelmassa ja se on Unescon maailmanperintökohde. EU-komission mukaan se on yksi Euroopan parhaiten säilyneistä luonnonmetsistä.

Puolan hakkuusuunnitelmat ovat herättäneet muun muassa luonnonsuojelujärjestöissä laajaa vastustusta. Komissio vei asian viime kesänä EU-tuomioistuimeen. Sen mukaan Puolan viranomaiset eivät olleet varmistaneet, että metsänhoitotoimenpiteillä ei vahingoiteta kyseisen Natura 2000 -alueen koskemattomuutta.

Tuomioistuin oli komission linjoilla.

"Ei voida katsoa, että tarve pysäyttää kirjanpainajakannan leviäminen voisi oikeuttaa kyseessä olevat aktiiviset metsänhoitotoimenpiteet", tuomioistuin toteaa.

Tuomioistuimen antama päätös tuli voimaan välittömästi ja Puolan on noudatettava sitä. Noudattamatta jättämisestä seuraisi Puolalle jopa kymmenien miljoonien eurojen sakot.

Hakkuuluvasta päättänyt ministeri on sittemmin vaihtunut ja Puola on ilmoittanut korjaavansa toimintatapojaan.