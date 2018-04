Imatralle aiotaan rakentaa Suomen suurin puukoulu – oppilaita yli 1 300

Imatra kertoo rakentavansa Suomen suurimman puukoulun, jonka hyötyala on noin 11 000 neliötä.

Imatran valtuusto hyväksyi suunnitelmat maaanantai-iltana. Investointi toteutetaan elinkaarihankkeena eli rakentajaksi valikoitunut YIT Talo vastaa 20 vuotta kiinteistön ylläpitohuollosta. Suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Perko.

Saamme nykyaikaiset tilat samoilla vuosikustannuksilla kuin vanhat. Tämä on aidosti merkittävä laatuhyppy ilman hintaloikkaa, hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen toteaa kaupungin tiedotteessa.

Mansikkalan koulukeskukseen sijoittuvat myös neuvola, päiväkoti, lukio, nuorisopalvelut sekä oppilashuolto. Toimitiloja valmistuu myös työväenopistolle ja yhdistyksille.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen kertoo, että valittu suunnitelma vastaa parhaiten asetettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin: se on tilatehokas ja neliöt ovat muunneltavissa käyttäjien tarpeiden mukaan.

Suunnittelua on ohjannut oppimispolku, joka on saumaton varhaiskasvatuksesta lukioon. Lisäksi huomiota on laitettu esteettömyyteen, äänimaailmaan, opetustilojen muunneltavuuteen, eri-ikäisten lasten turvallisuuteen sekä pihan aktiviteetteihin. Eri-ikäisille käyttäjille on muun muassa omat sisäänkäynnit.

Yhteensä oppilaita eri kouluasteilla on noin 1 350.

Investoinnin hankinta-arvo on enimmillään 45 miljoonaa euroa. Tarjouksia saatiin neljältä yritykseltä.

Tarjouskilpailu toteutettiin kaupungin mukaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, ja pidettiin salassa hankintalakiin vedoten.

Neuvottelut aloitettiin viime kesänä ja tarjouskilpailu päättyi maaliskuussa. Tuolloin Imatra päätti ottaa aikalisän, jolloin muun muassa päätettiin siirtää työväenopisto nykyiseltä Tainiontalolta Mansikkalaan.

Merkittävin vaikutus vuosikustannuksiin oli investoinnin siirtämisellä kaupungin omaan taseeseen ja investoinnin aiempaa pidempi poistoaika.

Aikalisällä ja uudella tarkastelulla saatu hyöty oli useita miljoonia euroja mutta sillä ei ole vaikutusta kiinteistön valmistumiseen, Helminen perustelee.

Mansikkalan uusi koulukeskus on määrä ottaa käyttöön vuonna 2020. Vanhan osan purkutyöt alkavat jo tänä keväänä.