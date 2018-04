Metsäkoneyrityksen vahvuus on joustavuus – kapasiteettia nostetaan tarvittaessa nopeasti

JP Metsäkoneurakointi Oy:ssä katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen. Yrityksen vahvuus on joustavuudessa ja laadukkaassa työjäljessä.

"Suomi elää metsästä, eli luotan vahvasti tulevaan. On toki selvää, että työn jäljen ja laadun on oltava kunnossa, se on avain toimivaan tulevaisuuteen", toteaa yrityksen toimitusjohtaja Jorma Hirsimäki.

Hirsimäki on johtanut yritystään yksin vuodesta 2006 saakka. Mukaan yritystoimintaan hän starttasi kuitenkin jo yli kaksikymmentä vuotta sitten.

"Lähdin vuonna 1994 osakkaaksi tuttavani omistamaan Kauhavan Metsäkoneurakointi Ky –yritykseen. Kaksi vuotta myöhemmin vaihdoimme yritysmuodon ja nimen nykyiseksi."

"Kaverini jäi vuonna 2006 pois yrityksen hommista, ja siitä lähtien olen vastannut toiminnasta yksin", Hirsimäki kertoo.

Lapualla kotipaikkaansa pitävän yrityksen toiminta ei ole mitään nappikauppaa, sillä palkkalistoilla on 25 työntekijää. Lisäksi tärkeitä toiminnan palasia ovat kuusi osaurakoitsijaa. JP Metsäkoneurakoinnilla on myös massiivinen konekanta, sillä työmailla hurisee seitsemän hakkuukonetta, kuusi motoa, kaksi kaivinkonetta sekä sorakasettiauto.

"Viime vuoden liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa. Se ei ole historian suurin, mutta olen tulokseen aivan tyytyväinen."

"Yrityksen kannalta tärkeintä kasvuun aikaa olivat vuodet 2006–2008, milloin asiakasyritykset alkoivat haluta yhä suurempia kokonaisuuksia. Meille tärkeä asiakas on ollut UPM, olemme tehneet heille töitä alusta saakka", Hirsimäki kertoo.

Metsäala on muuttunut Hirsimäen yrittäjäuran aikana monin tavoin. Merkittävin uudistus on alan koneellistuminen.

"Alkuvuosina metsurit kaatoivat paljon puita. Nyt toiminta on käytännössä täysin vauhdilla teknistyneiden koneiden hommaa."

Suuri muutos on tapahtunut myös puutilausten suunnitelmallisuudessa. JP Metsäkoneurakointi vastaanottaa suurimmat tilauksensa neljän kuukauden periodeissa.

"Saamme asiakkaalta tiedon, paljonko hän haluaa puuta. Tällainen helpottaa toiminnan suunnittelua ja töiden etenemistä, eli pidän järjestelmää hyvänä."

Seitsemän kunnan alueella toimivan lapualaisyrityksen yksi vahvuus on joustavuus, tuotantokapasiteettia on mahdollista nostaa nopeastikin.

"Se onnistuu tarpeen vaatiessa, sillä meillä on riittävä työntekijämäärä ja osaurakoitsijaverkosto. Tämä on tänä päivänä erittäin tärkeää, sillä eteen voi tulla hyvin vaihtelevia tilanteita."

Yrittäjän uraa Hirsimäki pitää oikeana ratkaisuna. Hän katsoo metsiä myös vapaa-ajalla yrittäjän silmin.

"Varsinkin harvennushakkuita soisi tehtävän runsaammin. Samalla jäisi enemmän tilaa arvopuille, joille on kovasti kysyntää."

"Näen metsien hoidon kuitenkin kohentuneen kokonaisuudessaan viime vuosina huomattavasti, mikä on erittäin tärkeää."

On myös selvää, että yrittäjän elämä on välillä stressaavaa. Hirsimäellä on asiaan selkeä näkemys.

"Ranteita on turha repiä, vaikka joku asia tuntuisi ahdistavan. Hyvät ja raskaammat päivät kuuluvat kuvioon, niiden kanssa on opittava elämään."

Pohjalaisyrittäjä myöntää työkuvioiden pyörivän joskus liikaa mielessä kotioloissakin, lomaa on turha ajatella tutussa ympäristössä.

"Siitä ei tulisi mitään. Minulle tärkeä henkireikä on moottoripyöräily, sen tuoman vapauden tunteen mukana unohtuvat työpuolen stressit ja kiireet."

Tulevana kesänä Hirsimäki aikoo kiertää moottoripyörällä Ponsse MC:n ryhmän mukana Ranskan Alpeilla.

"Pyörät viedään ensin Italiaan, mistä lähdemme reissuun kohti Ranskaa. Meillä on kasassa mahtava ryhmä alan miehiä, odotan matkaa innolla."