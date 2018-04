Hanna Halmeenpää vaatii lisärahaa pitkospuita purkavalle Metsähallituksen luontopalveluille – "ollaan pahasti alibudjetoinnin puolella"

Kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.) arvostelee Metsähallituksen toimintaa MT:n kolumnissaan.

Huonokuntoisia taukopaikkoja, pitkospuita ja portaita joudutaan purkamaan samalla, kun valtion talousmetsät tuovat valtion kirstuun ennätyspotin.

"Viime aikoina Suomen hallitus on pyrkinyt lähinnä lisäämään valtion maiden metsätaloudellista tulostavoitetta samalla, kun käytöstä poistetaan Metsähallituksen retkeily- ja virkistysalueiden perusinfraa."

"Valtion budjetista Luontopalveluille osoitettu määräraha on pysynyt pitkään samana, vaikka kävijämäärät sekä reittien ja taukopaikkojen määrä on kasvanut. Ylläpidosta on kertynyt korjausvelkaa, nyt ollaan jo pahasti alibudjetoinnin puolella."

Halmeenpää epäilee, että virkistysinfran purkamisen takana piilevät metsätaloudelliset tavoitteet.

"Toimintatapa ei vaikuta Metsähallituksen julkilausuttujen arvojen mukaiselta. Onko Luontopalvelujen retkeilyrakenteiden karsimisen oheissuunnitelmana se, että nykyisin virkistyskäytössä olevia alueita valmistellaan asteittain tehokkaampaan metsätalouskäyttöön, virkistyskäyttöarvojen kustannuksella?"

Halmeenpää vaatii luontopalvelujen budjettiin lisää rahaa.

"Metsien kestävä talouskäyttö ja meille jokaiselle luonnon tarjoamat virkistyskäyttömahdollisuudet ovat Metsähallituksen perustehtäviä. Luontopalvelujen budjettirahoitus on syytä päivittää sen tehtävien tasalle."

Hanna Halmeenpää: Pitkospuut pinoon – mitä nyt Metsähallitus?