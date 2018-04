Norppaemo sai nimen Saimi Hoyerin mukaan

"Haarukka tippui kädestä, kun kuulin uutisen. Niin iso asia kuutin syntyminen Puruvedelle on minulle. Sitä on odotettu kauan", Hotelli Punkaharjun yrittäjä Saimi Hoyer kertoo lähes liikuttuneena.

"Nyt on pidettävä huolta, että norpat palaisivat kunnolla Puruvedelle."

Hoyer on hyvin ilahtunut myös siitä, että Pilvi-kuutin emo nimettiin hänen mukaansa Saimiksi. "Se on iso asia minulle."

Hoyer on toiminut Metsähallituksen kansallispuistokummina pian kahdeksan vuotta. "Metsäsuhteen puolesta puhuminen on minulla lähellä sydäntä. Kummina tehtäväni on houkutella suomalaisia metsään. Kun sen aikanaan kuulin, totesin, että nyt oikea asia."

Tiivis suhde luontoon ja metsään näkyy myös Hoyerin yritystoiminnassa. Uusin avaus on Hotelli Punkaharjun tiivis yhteistyö Suomen Metsämuseo Luston kanssa. Hotelli otti tänä vuonna hoidettavakseen Luston museoravintola Nilan.

"Tämä on meille luonnollinen jatkumo. Haluan olla esimerkkinä, kuinka vankkaa yhteistyötä voi tehdä. Meillä on Luston väen kanssa paljon samanlaisia ajatuksia", Hoyer kertoi taustoista Luston näyttelykauden ja museoravintolan avajaisissa.

Nila jatkaa nyt mauilla ja tuoksuilla Luston luomaa elämystä. "Tuoretta puhdasta kalaa, luonnonyrttejä sekä tietenkin minulle rakkaimpia, sieniä", Hoyer lupaa ravintolan tarjonnasta.