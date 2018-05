Metsäklinikka: Onko taimissa vika, jos neulaset ruskistuvat?

Kanta-Hämeestä löytyi vuosi sitten useita kuusenistutusalueita, joissa taimien neulaset olivat ruskistuneet joko koko aukolla tai osittain.

Oliko vika istutetuissa taimissa, metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen johtaja Eija Vallius?

”Sitä selviteltiin taimitarhan ja tutkijoiden kanssa, ja johtopäätös oli, että poikkeukselliset taimikkotuhot olivat kevätahavan aiheuttamia.”

”Kuusentaimet oli istutettu syksyllä 2016. Huhtikuussa tuli erittäin lämmin jakso. Kun maa oli vielä roudassa, taimet eivät pystyneet ottamaan vettä juurilla ja ne kuivuivat.”

”Silloin näytti, että taimikot olisivat tuhoutuneet. Mutta valtaosassa juuristo ei ollut vaurioitunut, joten ne lähtivät kasvamaan uudelleen ylimmästä elävästä silmusta sitten, kun routa suli. Vain osa alueista jouduttiin istuttamaan uudestaan.”

”Viime kevään sääolosuhteet olivat poikkeukselliset – olemme tehneet syysistutuksia vuosittain, eikä tällaista ole aiemmin tapahtunut.”

”Perusperiaate on, että routiville maille ei istuteta mitään syksyisin. Etenkin aukeat paikat, joihin aurinko ja tuuli osuvat, ovat alttiita kevätahavalle.”

”Myös kevätistutuksissa on omat riskinsä. Alkukesän halla tai kova kuivuus voivat nitistää taimia.”

”Metsänomistajan kannattaa tarkistaa taimikoiden kunto joka kevät ja tehdä kesän aikana tarvittaessa heinäntorjuntaa. Se vähentää muun muassa myyrätuhoriskiä.”

”Tänä vuonna vesitalouden tilanne on parempi kuin viime vuonna.”

”Vaikka on ollut kylmä talvi, routa on lähtenyt sulamaan ja maassa on taimille paljon kosteutta, kun viime vuonna satoi paljon. Toivotaan, että ahavatuhoilta vältytään tänä keväänä.”

Korvaako metsävakuutus kevätahavan aiheuttaman tuhon?

”Kyllä korvaa, jos vakuutuksessa on mukana taimikkotuhot. Jos vakuutusta ei ole, metsänomistaja joutuu kustantamaan itse uudelleenistutuksen.”