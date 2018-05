Tapion toimitusjohtaja vaihtuu

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta.

”Kallion johdolla yhtiön toimintaa on tehostettu ja vakiinnutettu. Tämä on mahdollistanut positiivisen tuloskehityksen. Tapion strategia kiinnittyy vahvasti metsäbiotalouden, metsä- ja luontotiedon sekä digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ilolan liiketoiminta- ja muutosjohtamiskokemus tukee erinomaisesti yhtiön strategian toteutusta”, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.

Anne Ilola siirtyy Tapioon Sitowise Oy:n toimialajohtajan tehtävästä, jossa hän on luotsannut ympäristöön, veteen ja kaupunkikehitykseen keskittynyttä toimialaa voimakkaaseen kasvuun. Aiemmin Ilola on työskennellyt muun muassa Finavian liiketoimintajohtajana. Metsäalan kokemusta Ilola on kartuttanut Tapion ja Metsähallituksen hallitustyöskentelyn kautta.

Tapio-konserniin kuuluvat emoyhtiö Tapio Oy, tytäryhtiö Tapio Silva Oy ja Metsäkustannus Oy. Niistä Tapio Oy tarjoaa metsä- ja biotalouden asiantuntijapalveluita valtiolle. Sen henkilöstön määrä ja on 15 ja omistajanohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia.

Tapio Silva Oy tuottaa palveluita, kuten koulutusta ja julkaisuja metsäbiotaloudelle. Metsäpuiden siementuotanto on tärkeä osa palvelua. Henkilöstön määrä on 21 ja yhtiön toimitusjohtaja on Olli Äijälä.

Metsäkustannus Oy:n tunnetuin tuote on vuonna 1933 perustettu Metsälehti. Henkilöstöä yhtiöllä on 20. Yhtiön toimitusjohtaja on Outi Karemaa.