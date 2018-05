Metsä Group pystyi rajuun tulosparannukseen kevättalvella

Metsä Group pystyi kovaan tulosparannukseen tammi–maaliskuussa. Yhtiön liiketulos nousi 131 miljoonasta eurosta 208 miljoonaan euroon.

”Metsä Groupin tuloksentekokyky parani merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tulosparannuksen suurimmat osatekijät olivat sellun hinnan myönteinen kehitys ja kartonkiliiketoiminnan suorituskyvyn paraneminen", summasi pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Tunnusluvut kertovat omaa tarinaansa, liiketulos oli 15 prosenttia liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto hipoi 20 prosenttia. Terveestä liiketoiminnasta kertoo, että myös yhtiön liikevaihto kasvoi.

Hämälän mukaan Äänekosken biotuotetehtaan tuotanto on kehittynyt suunnitellun starttikäyrän mukaisesti. Myös Husumin taivekartonkikoneen kapasiteetin käyttöaste on noussut lähelle tavoitetilaa.

Puutuoteteollisuuden investointiohjelma on edennyt Lohjan Kerto-tehtaalla normaalituotantoon. Äänekosken viilutehtaan ja Pärnuun rakennettavan koivuvaneritehtaan laitteiden käyttöönotto on alkanut suunnitellusti, ja Punkaharjun tehtaan uuden Kerto-linjan rakennustyöt on aloitettu.

"Pehmopaperiteollisuudessamme on käynnissä useita investointeja jalostuslinjoihin tuotevalikoiman ja sisäisen tehokkuuden parantamiseksi. Ruuanlaittopapereiden investointi kapasiteetin nostoon Dürenin tehtaalla etenee kolmannen kvartaalin käyttöönottoon aikataulun mukaan."

Jatkokin näyttää hyvältä, sillä maailmanlaajuinen talouden kasvu tukee tuotteiden kysyntää yhtiön kaikilla toimialoilla. Hämälä odottaa, että Metsä Groupin kevät–kesän tulos pysyy alkuvuoden tasolla.

"Talouskasvu on tuonut mukanaan myös kustannusinflaation. Konsernin kustannustehokkuuden, samoin kuin kansallisen kilpailukyvyn parantaminen, on ehdottoman tärkeää tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi.”

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että jäsenten perusosuuksille maksetaan viime vuodelta korkoa 7,0 prosenttia. A-lisäosuuksille ehdotettu korko on 6,5 prosenttia ja B-lisäosuuksille 2,5 prosenttia.