Metsä Group selvittää Kemin sellutehtaan uudistamista – vaihtoehtoina kokonaan uusi nykyistä suurempi tehdas tai nykyisen tehtaan modernisointi

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta, Metsä Groupin tiedote kertoo.

Esiselvityksessä Metsä Fibre arvioi kahta toteutusvaihtoehtoa:

Ensimmäinen vaihtoehto on korvata nykyinen sellutehdas kokonaan uudella biotuotetehtaalla, joka "olisi sellun tuotantokapasiteetiltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä suurempi. Sähköenergian omavaraisuusastetta nostettaisiin merkittävästi ja tehtaan biotuotevalikoimaa kasvatettaisiin".

Toisessa vaihtoehdossa "pidennetään nykyisen tehtaan elinkaarta modernisoimalla useita osastoja ja säilytetään tuotantokapasiteetti ja puun kulutus suurin piirtein ennallaan".

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä toteaa, että siirtyminen fossiilitaloudesta kohti vastuullista biotaloutta kiihtyy ja että metsäteollisuudella ja Metsä Groupilla on tässä kehityksessä merkittävä rooli.

"Käynnistämässämme esiselvityksessä arvioimme edellytyksiä hyvin merkittävään investointiin Kemissä”, Metsä Groupin pääjohtaja Hämälä sanoo.

Esiselvityksessä tutkitaan erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia.

Esiselvitysvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2019 kesään asti, jolloin tehtäisiin päätöksiä mahdollisesta yva- ja ympäristölupamenettelyjen käynnistämisestä. Esiselvitystä johtaa diplomi-insinööri Timo Merikallio, joka vastasi elokuussa 2017 käynnistyneen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta.

Metsä Fibre tuottaa Kemin tehdasintegraatissa havu- ja lehtipuusellua lähinnä pehmopaperin ja kraftlainerin raaka-aineeksi ja Metsä Groupiin myös kuuluva Metsä Board korkealaatuisia kraftlainereita pakkausloppukäyttöihin.

Vuosikapasiteetiltaan noin 420 000 tonnin kraftlainerituotanto on erittäin kilpailukykyinen, ja sen kapasiteettia sekä tuotteen laatua on kehitetty jatkuvin investoinnein.

Kemin sellutehtaan nykyinen vuotuinen havu- ja lehtipuusellun tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia, ja tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on noin 145 prosenttia, ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan noin 1 500 henkilöä Suomessa. Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain, ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla on merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana.

Metsä Fibrestä omistaa Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta 50,1 prosenttia, japanilainen Itochu 25,0 prosenttia ja Metsä Groupiin kuuluva pörssiyhtiö Metsä Board prosenttia.

Metsä Group kertoi torstaina myös tuntuvasta tulosparannuksesta alkuvuoden aikana.