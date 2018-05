Ministeri Tiilikainen: Lukuisat metsäteollisuuden investointisuunnitelmat eivät hirvitä

Alati lisääntyvät metsäteollisuusyritysten investointisuunnitelmat Suomeen eivät huolestuta hallituksen ilmastopolitiikasta vastaavaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista (kesk.).

Viime viikolla professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta ja professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta ilmaisivat Ylen haastattelussa huolensa siitä, että veronmaksajille voi kertyä menetetyistä hiilinieluista iso lasku, jos hakkuita joudutaan lisäämään lukuisten metsäinvestointien tarpeisiin.

"On tosi positiivinen juttu, että investointisuunnitelmia on paljon, vaikka tuskin kaikki niistä toteutuvat. Silloin menestyvät parhaimmat ja kilpailukykyisimmät hankkeet", Tiilikainen toteaa MT:lle.

"Jokainen yritys tuntee metsävarojen tilanteen ja tietää, että Suomen hakkuumahdollisuudet ovat rajalliset. Suomen asettama 80 miljoonan kuution kestävä vuotuinen hakkuutaso on kaikkien tiedossa."

Tiilikainen arvioi, että kotimaan puumarkkinat toimivat erittäin hyvin. Siitä kertoo muun muassa se, että puun tuonti ulkomailta on varsin alhaisella tasolla.

"Luulen, että yritykset ovat aika pihejä laittamaan satoja miljoonia euroja hankkeisiin, joissa raaka-aineen saatavuus olisi epävarmaa."

Joka tapauksessa puun käyttöä lisäävät teollisuusinvestoinnit ovat yksittäisten yritysten päätöksiä. Valtiolla ei juurikaan ole nokan koputtamista siihen, mistä ja miten ne aikovat raaka-aineensa hankkia, jos toiminta on lakien ja muiden sääntöjen mukaista.

Toki valtio voisi halutessaan pistää kapuloita rattaisiin esimerkiksi uusilla veroilla ja tiukalla lupapolitiikalla.

"Valtion tehtävä on luoda edellytyksiä, esimerkiksi hyvä ja vastuullinen lainsäädäntö ja edellytykset kestävään puuraaka-aineen tuotantoon. Meillä on vakaa yhteiskunta ja hyvä investointiympäristö. Se, mitä investointeja tehdään, on yksittäisten yritysten asia", Tiilikainen sanoo.

"Suomen valtio ei varmasti ole pystyttämässä yhtäkään sahaa, sellutehdasta tai kartonkitehdasta."

Tiilikainen muistuttaa, ettei kukaan ole kuvitellut tai suunnitellut Suomen metsien hakkuiden nostamista niin suuriksi, että koko vuotuisen kasvun määrä hakattaisiin pois.

"Tärkeää on se, että saavutetaan pitkän aikavälin hiilineutraalius. Myös hiilinielujen säilyttäminen kuuluu siihen."

