Sahateollisuuden Merivuori pohtii puun hintatilastoinnista luopumista

Sahateollisuuden toimitusjohtaja Kai Merivuori pysyy kannassaan siinä, että itsenäisten sahojen toimintaedellytykset on Suomessa tuhottu. Kysymykseen siitä, aikooko järjestö viedä asian kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi, Merivuori vastaa, että kaikkia toimenpiteitä on harkittava.

”Joka paikassa mättää nyt vähän: sahoissa, suurten metsäteollisuuden integraateissa, valtiossa ja metsänomistajissa. Etenkin epätasa-arvoinen tukipolitiikka jurppii, sillä on pilattu sahojen sivutuotemarkkina.”

Merivuori ihmettelee kuitupuun hinnan pysymistä samana, vaikka kysyntä on noussut rajusti. Samaan aikaan tukin hintaa nostetaan.

”Strategisesti tämä on tietysti ymmärrettävää: integraateissa yksikön toiminta optimoidaan ja silloin sahan tulos on toisarvoinen. On omituista, että puun tarjonta on tukin osalta hyvä, mutta hinta ei laske. Sahatavara on sentään ilmastopolitiikankin kannalta arvokas tuote."

Lääkkeeksi Merivuori ehdottaa ainakin kahta toimenpidettä: integraattien sahojen palauttamista tulosyksiköiksi, joista niiden tulos olisi helppo tulkita.

Lisäksi hän väläyttää puun hintatilastointiin osallistumisen lopettamista.

”Tilastoihin päätyvät vain yksikköhinnat, vaikka metsänomistajille maksetaan niiden lisäksi kaikenmaailman lisiä. Aiemmin suosittelin tilastointiin osallistumista yrityksille, mutta sen suhteen olen nyt kääntänyt takkini. Markkinan tulisi olla avoin ja läpinäkyvä."

Sahojen kannattavuuden pitäisi olla Merivuoren mielestä kansainväliseen vertailuun pohjautuen nyt hyvällä tasolla. Sen sijaan tulokset ovat niukkoja ja investoinnit jäävät tekemättä.

”Kauhuskenaarion lopputulos on, että pistetään pönkkä oven eteen. Metsänomistajienkin kannattaa miettiä, kuinka on käynyt kuitupuun hinnalle, kun ostajia on kolme. Miten kävisi tukin hinnalle, jos ostajia olisi sama määrä?”

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) huomauttaa, että sahateollisuus ja erityisesti vienti kasvavat tällä hetkellä. Sahateollisuuden huoleen hänellä on selvä vastaus.

”Markkinoiden on hoidettava hinnoittelu, kisaa integraattien ja sahojen välillä on ollut aina.”

Leppä muistuttaa, että aikaisemmin valtion puuttuminen puumarkkinoihin on saanut ne menemään vain enemmän sekaisin.

”Valtio panostaa nyt ja jatkossa liikenneväyliin, puun saatavuuteen ja alan tutkimukseen.”

Hän myöntää kuitenkin ihmetelleensä kuitupuun hinnan matalaa tasoa, myös metsänomistajana.

”Uskon, että kun kysyntä jatkuu, hinnan on reagoitava.”

Leppä ja Merivuori ovat tällä hetkellä vienninedistämismatkalla Kiinassa, jossa ollaan erityisen kiinnostuneita mekaanisesta metsäteollisuudesta. Sahateollisuuden Kiinan vienti on viime vuosina yli nelinkertaistunut.