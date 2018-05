Metsähallituksen avohakkuut kieltävä kansalaisaloite kerännyt jo 12 000 allekirjoitusta

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite keräsi ensimmäisen vuorokauden aikana yli 10 000 allekirjoitusta, tiedottaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

Perjantai-iltapäivään mennessä kansalaisaloite on kerännyt jo 12 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloitteella ajetaan valtion eli Metsähallituksen metsien avohakkuiden kieltoa.

Luonnonsuojeluliiton mukaan kansalaisaloitteen saama avauspäivän kannattajamäärä on toiseksi suurin tähänastisista kansalaisaloitteista Tahdon-kansalaisaloitteen jälkeen

Eduskunnan on otettava aloite käsittelyyn, jos se kerää seuraavan puolen vuoden aikana 50 000 nimeä.

"Suomalaiset näkevät ympärillään metsien vähentyvän ja taimikoiden lisääntyvän. Metsien avohakkuiden haitat ovat monia suomalaisia lähellä", näkee BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Luonnonsuojeluliitto kertoo aloitteen taustalla olevan suomalaisten pitkäaikainen tyytymättömyys avohakkuisiin sekä niiden aiheuttamiin haittoihin metsäluonnollemme.

Luontojärjestöjen mukaan avohakkuut turmelevat retkeilymaastoja, ovat johtaneet useiden aikaisemmin tavallisten metsälajien, kuten monien lintulajien, taantumiseen ja aiheuttaneet vesistöjen pilaantumista.

"Aloitteella tarjotaan suomalaisille kansalaisvaikuttamisen keino puuttua tähän epäkohtaan. Metsä on rakas monille suomalaisille myös retkeilyn, marjastuksen ja monimuotoisuuden säilyttämisen myötä. On tärkeä nostaa keskusteluun, että avohakkuille on kestävämpi jatkuvapeitteisen metsätalouden vaihtoehto, josta on saatu hyviä tuloksia", kertoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen on laittanut alulle viisi ympäristöjärjestöä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Suomi, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto sekä Natur och Miljö.

Lisätietoa kansalaisaloitteesta kampanjan verkkosivustolla ja kansalaisaloite.fi-sivulla.

