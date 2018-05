Sisäministeriö: Emme ole kieltämässä metsätyökoneiden käyttöä

Sisäministeriö ei ole kieltämässä metsätyökoneiden kieltoa metsien palovaaran takia. Keskipohjanmaa-lehti kertoi eilen maanantaina, että sisäministeriö selvittää metsätyökoneiden käyttökieltoa.

Sisäministeriön pelastusosaston ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei pelastusviranomaisilla tai ministeriöllä ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltää metsätyökoneiden käyttöä metsäpalovaarankaan aikana.

Pelastuslaissa todetaan kuitenkin, että esimerkiksi metsätyöyrittäjän on ehkäistävä tulipalojen syntyä sellaisissa tilanteissa, joissa tulipalon syttyminen voi olla todennäköistä.

"Nythän tilanne on sellainen, että kipinät saattavat sytyttää tulipaloja. Siinä mielessä on tietysti syytä erityiseen varovaisuuteen", Vainio sanoo.

Mikäli metsässä sattuu metsäpalovaarasta huolimatta tekemään työtä, josta syntyy kipinöitä, ohjaus- ja kehittämisjohtaja kehottaa pitämään huolen siitä, etteivät kipinät jää kytemään maastoon. Kipinät voivat kyteä jopa parikin päivää.

"Kyllähän se varmasti hidastaa työtä, eikä sitä voi tehdä aivan samalla tavalla, kuin silloin, jos toimitaan olosuhteissa, joissa metsä ei ole kovin kuiva", hän sanoo.

Tällä hetkellä metsäpaloindeksi on lähes koko maassa hyvin lähellä enimmäisarvoaan. Indeksi mittaa maaston kuivuutta. Metsäpaloindeksin maksimiarvo on 6,0, ja viime päivinä monin paikoin indeksi on saavuttanut vähintään arvon 5,6.

Metsätöihin on Vainion mukaan turvallista mennä sen jälkeen, kun indeksin arvo laskee alle 5,6:n.

"Ihmiset eivät oikein ymmärrä, miten helposti se palo tällaisella kelillä lähtee leviämään", Vainio huomauttaa.

