Metsä Group neuvotteleekin Eskolan sahan myynnistä – aiemmin konserni kertoi sulkevansa tuotantolaitoksen

Metsä Group neuvottelee Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla toimivan Eskolan sahan myynnistä.

Aiemmin keväällä Metsä Group ilmoitti sulkevansa Eskolan sahan. Nyt myynti on noussut vaihtoehdoksi sulkemiselle, Metsä Groupista kerrotaan.

Eskolan saha on Metsä Groupin sahoista pienin. Se on tuottanut vuosittain sahatavaraa ja parruja noin 60 000 kuutiometriä. Raaka-aineena on käytetty mäntyä.

Sahan sulkemista perusteltiin tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Vuokrasahaajana Eskolan sahaa operoi HewSaw-sahakoneita valmistava mäntyharjulainen Veisto Oy.

Metsä Group jatkaa investointeja muilla sahalaitoksillaan.

Konserniin kuuluvan Metsä Fibren sahaliiketoiminnan johtaja Jani Riissanen sanoo, että vuositasolla sahojen jatkuvan tuotannon parantamiseen investoidaan yhteensä reilut kymmenen miljoonaa euroa.

Sahakohtaisia lukuja hän ei paljasta.

Varsinais-Suomessa Pöytyällä toimivan Kyrön sahan tukkilinjalle asennetaan uuden sukupolven röntgenmittauslaitteet ja tukkimittari. Kesän aikana myös kuorimoa nykyaikaistetaan sekä uusitaan tuorekamera ja moniteräinen katkaisusaha.

Saha on tuottanut mäntysahatavaraa vuodessa 230 000 kuutiometriä.

Kyrön investoinneista ensimmäisenä kertoi Auranmaan Viikkolehti.

Vastaavanlaisia investointeja tehdään Riissasen mukaan myös konsernin muilla sahoilla.

"Esimerkiksi tukkiröntgenit ja -mittarit uusitaan kaikilla sahoilla tämän ja ensi vuoden aikana."

Suurin sahalaitos Metsä Groupilla on 520 000 kuutiometriä kuusisahatavaraa vuodessa tuottanut Vilppulan saha Mänttä-Vilppulassa.

Muut yksiköt ovat tuotannoltaan 320 000 kuution kuusisaha Hämeenlinnan Rengossa, 260 000 kuution mäntysaha Lappeenrannassa ja 230 000 kuution mäntysaha Merikarvialla.

Metsä Group on Suomen suurin sahaaja liki 1,7 miljoonan kuutiometrin kapasiteetillaan.

Lisäksi konsernilla on Svir Timberin saha Venäjällä, Podporozhjen kaupungissa Syväri-joen varrella. Sen kapasiteetti on noin 250 000 kuutiometriä sahatavaraa vuodessa.