Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys järjestää lauantaina Mikkelissä Metsä Rokkaa -tapahtuman. Tapahtuma koostuu kaikille avoimesta päivätilaisuudesta ja maksullisesta iltatilaisuudesta, jonka pääesiintyjä on Apulanta ja muita esiintyjiä Jannika B ja Irina.

Kello 11.45 ohjelmassa on Maaseudun Tulevaisuuden paneelikeskustelu. Sen aihe on Tehtaat nielevät entistä enemmän puuta – nouseeko hinta ja miten luonto kestää? Paneelissa on keskustelijoina neljä tunnettua valtakunnallista vaikuttajaa: emeritusprofessori ja metsänomistaja Matti Kärkkäinen, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo sekä Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen.

Keskustelun juontaa päätoimittaja Jouni Kemppainen, ja se kuvataan ja lähetetään suorana Youtubessa. Tästä uutisesta on linkki osoitteeseen, jossa lähetyksen voi nähdä suorana ja jälkikäteen.

Metsä Rokkaa järjestetään uudella Saimaa Stadiumilla.

"Metsä Rokkaa on vaatinut erityisen huolellista suunnittelutyötä, koska uuteen paikkaan ensimmäistä isoa tapahtumaa tehtäessä aiempia kokemuksia ei ole keneltäkään", toteavat tapahtuman järjestäjät Petri Pajunen ja Vesa Kontiainen.

Lisätietoa Metsä Rokkaa -tapahtumasta, ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä, sen omilla verkkosivuilla.