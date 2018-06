Liikennevirasto suunnittelee Suupohjan junaradan kunnossapidon lopettamista

Liikennevirasto on tarkastellut vähäliikenteisten rataosien kuntoa ja korjausinvestointien tarvetta, ja tarkastelun tulos on ikävä eteläpohjalaisille.

"Rataosa, jonka kunnossapidolle ei selvityksen perusteella ole enää yhteiskuntataloudellisia perusteita, on Seinäjoki-Kaskinen", virasto toteaa tiedotteessaan.

"Radan heikon kunnon vuoksi rataosaa ei voida pitää enää liikennöitävässä kunnossa ilman merkittäviä investointeja. Radan liikennöintimäärät ovat viime vuosina laskeneet merkittävästi. Tästä syystä raportissa esitetään, että Seinäjoen Ahokylästä Kaskisiin kulkevan rataosan kunnossapito lopetetaan 15.12.2019”, sanoo tekninen johtaja Markku Nummelin Liikennevirastosta.

Alueella ei kuitenkaan olla antamassa periksi valtion suunnitelmille. Tänä vuonna tavaraliikenteen määrä radalla on kääntynyt 20 prosentin kasvuun, ja radan elvyttämiseksi on perustettu Etelä-Pohjanmaan ratayhdistys ry. Se toivoo, että radalle saataisiin lisää liikennettä ja se palautettaisiin toimivaksi.

"Tavaraliikenteen lisääminen Suupohjan radalla on mahdollista muun muassa metsäteollisuuden lisääntyneen puun käytön ansiosta. Suupohjan metsissä on runsaasti käyttämätöntä hakkuupotentiaalia. Metsä Groupin Kaskisten kemihierretehdasta lukuun ottamatta kuiduttava teollisuus on kaukana, joten Suupohjan kuitupuulle kilpailukykyinen rautatiekuljetus on elinehto", toteaa Etelä-Pohjanmaan ratayhdistyksen puheenjohtaja Jorma Vierula.

Yhdistyksen mukaan yksityiset rataoperaattorit olisivat yksi keino saada radalle lisää puutavaraliikennettä.

Liikennevirasto totesi selvityksessään, että myös Niinisalo–Parkano, Mynttilä–Ristiina, Lieksa–Pankakoski ja Murtomäki–Otanmäki ovat elinkaarensa loppupäässä. Niiden osalta raportissa ehdotetaan nykyisen kunnossapidon jatkamista, mutta huomautetaan, että näiden rataosien tekninen kunto saattaa heikentyä äkillisesti. Jos näin käy, rataosalle saatetaan asettaa nopeusrajoituksia tai voidaan jopa joutua sulkemaan ne kokonaan.