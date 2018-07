MTK uskoo: Puuta riittää suunnitelluille hankkeille

Metsänomistajat iloitsevat Stora Enson suunnitelmista kääntää Oulussa paperikone kartongille. Noin 700 miljoonan euron investointi lisäisi myös puunkäyttöä.

Samaan aikaan Metsä Group pohtii Kemin sellutehtaan uudistamista. Yksi vaihtoehto on rakentaa Kemiin kokonaan uusi biotuotetehdas, joka olisi Äänekosken uuden biotuotetehtaan kokoluokkaa.

Oman lisänsä pohjoisen puunkäyttöön toisi Kemijärven sellutehdas, jota Boreal Bioref suunnittelee kiinalaisrahoituksella.

”Pohjoisen metsissä riittää puuta suunnitelluille hankkeille. Tuoreimmat inventointiedot osoittavat metsien kasvun jatkaneen kasvuaan”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan metsäteollisuuden puuhuolto on tiukimmilla Kaakkois-Suomessa, missä osa tehtaista on Venäjän rajan pinnassa. Siellä teollisuus käyttää kotimaisen puun lisäksi tuontipuuta.

”Noin yleisesti metsänomistajat ovat tähän asti toivoneet puulle lisää käyttöä. Nyt sitä on saatu ja lisää on suunnitteilla. On aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen”, Hakkarainen pohtii.

Seuraavalla vaiheella Hakkarainen tarkoittaa sitä, että huomiota aletaan siirtää puun käytön lisäyksestä metsien käytön kestävyyden varmistamiseen. Siihen kuuluu metsien hoidosta huolehtiminen.

Hoitorästejä on kertynyt etenkin nuoriin metsiin. Esimerkiksi taimikonhoito pitäisi monin paikoin tuplata, mikäli rästit halutaan kuriin.