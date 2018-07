Suomessa hakattiin viime vuonna ennätysmäärä puuta

Metsäkeskuksen tilastojen mukaan hakkuutahti on edelleen kasvussa. Kesäkuun loppuun mennessä Metsäkeskukselle oli tänä vuonna ilmoitettu yli 100 000 hehtaarista uudistushakkuualueita. Alue on suurempi kuin samana aikana kahtena aikaisempana vuonna. Noin 80 prosentissa kyse on avohakkuista, jotka on helppo havaita luonnossa.

Avohakkuuilmoitukset ovat vähentyneet Etelä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Metsäkeskuksen rahastuksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka STT:lle. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sen sijaan avohakkuita on reilusti enemmän kuin viime vuonna. Hostikan mukaan alueilla on kaadettu tykkytuhoista kärsineitä puita, jotka eivät ole enää kasvatuskelpoisia.

Metsälaki uudistettiin vuonna 2014. Helsingin yliopiston metsäekonomian ja -politiikan professori Olli Tahvosen mukaan tämä mahdollisti metsänhoidon jatkuvapeitteisen metsätalouden menettelytavoilla. Tällöin metsiä voidaan harventaa poistamalla suuria puita ilman avohakkuita kaatamalla metsien suurimmat puut säännöllisin väliajoin.

– Suomalainen ymmärrys metsänhoidosta perustuu vahvasti avohakkuuseen, ja tämä ymmärrys metsien hoidosta jatkuvapeitteisenä on vielä alkutaipaleella. Vaikuttaa siltä, että tietyillä ehdoilla se on taloudellisesti aivan kannattavaa ja jopa voi olla kannattavampaa kuin avohakkuu, Tahvonen sanoo STT:lle.

Tahvosen mukaan kaikki viittaa siihen, että avohakkuista tulee uhka metsäluonnon monimuotoisuuden säilymiselle.