Katso video: Pyhärannan maastopalo ehti kärventää metsää lähes sadan hehtaarin alueelta: "Vakuutukset ovat meillä kunnossa"

Pyhärannan maastopalo saatiin eristettyä torstain aikana, mutta sammutustöitä ja alueen vartiointia jatketaan viikonlopun ajan. Sammutusoperaatiossa on edelleen mukana 130 palomiestä.

"Tilattiin 10 kaivinkonetta sammutustöiden raivauksen avuksi, että saadaan palopesäkkeet esille", päivystävä päällikkö Miikka Toivonen kertoo.

Pyhärannan maastopalon vuoksi alueelta ehdittiin evakuoida yli 50 henkeä.

Palon jälkivartioinnissa vaara kohdistuu puolestaan pelastushenkilöstöön.

"Alueella on useita pahasti palaneita puita, jotka voivat kaatua herkästi palomiesten päälle. Juuret ovat varmasti palaneet osittain, ja voimistuva tuuli uhkaa kaataa puita", Toivonen sanoo.

Laajuudeltaan 100 hehtaarin paloalue ehti kärventää puustoa noin 20 000 kuutiota. Metsätuhojen arvo on noin miljoonan euron luokkaa.

Pyhärantalaisella Leila Niemellä paloi maastopalossa arviolta viitisen hehtaaria metsää. Perikunnan kautta omistuksessa Niemellä on yhteensä noin 20 hehtaarin metsälohko.

Tuhojen alla mieltä keventää kuitenkin tieto, että metsä oli vakuutettu palotuhoilta.

"Vakuutukset meillä on kunnossa. Ovat olleet iät ja ajat", Niemen puoliso ja metsiä aiemmin hoitanut Jorma Virtanen kertoo.

Perjantaina sammutustöiden ollessa yhä täydessä vauhdissa oli Virtanen ehtinyt tehdä korvaushakemuksen vakuutusyhtiölle.

"Metsänhoitoyhdistys Lounametsä tekee arvion lopullisista tuhoista", Virtanen sanoo.

Vakuutusyhtiöiden mukaan metsiä on vakuutettu palojen varalta vielä harvakseltaan.

"Yksityismetsistä on vakuutettuna noin puolet. Vakuutusyhtiön mielestä lukema on huolestuttavan alhainen, sillä kyseessä on yksi suurimmista omaisuuseristä", OP Vakuutuksen henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Hanna Hartikainen kertoo.

"Toisaalta taas metsävakuutusten kanta on kasvanut tasaisesti 2010-luvulta. Monella on muistissa vielä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savon lumituhot, ja tällaiset usein aktivoivat metsänomistajia", Hartikainen lisää.

Metsävakuutusten hintaan vaikuttavat muun muassa metsän sijainti, pinta-ala, metsäsuunnitelma ja omavastuun määrä.

Vakuutus korvaa yleensä ainakin palaneen puuston arvon.

Suurpalot ovat Suomessa harvinaisia. Hyvin hoidettujen metsien ja laajan metsäautotieverkoston vuoksi palot saadaan rajattua nopeasti ja kalusto lähelle paloaluetta.

Kotimaan viimeisin suuri maastopalo riehui Tammelassa 20 vuotta sitten. Tuolloin metsää paloi yhteensä 250 hehtaarin alueelta ja noin satakunta ihmistä joutui siirtymään palon tieltä.

Pyhärannan palon tarkka syttymissyy ei ole vielä selvillä, mutta Virtanen arvioi syyksi kuivan maaston lisäksi lähistöllä hääränneen metsäkoneen.

Viranomaiset selvittävät yhä tarkkaa syttymissyytä.

Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa koko maassa, mutta viikonloppuna se saattaa poistua osasta maata ukkoskuurojen myötä.

