Itä-Lapin palot jälkisammutuksessa, Ruotsissa tuli riehuu yhä

Suomen ja Venäjän rajalla Itä-Lapissa riehuneet metsäpalot on saatu jälkisammutusvaiheeseen, tiedottavat Lapin pelastuslaitos sekä Rajavartiolaitos.

Ratsasvaara-Lutto -alueella valmiutta puretaan asteittain, mutta syttyneet kelopuut, tervaskannot ja metsäpohja vaativat vielä runsaasti sammutustyötä. Sitä jatkavat Pelastuslaitos, Lapin rajavartiosto ja Jääkäriprikaatin virka-apuosasto.

Sallassa tilannetta puretaan vapauttamalla muualta lähetettyjä kalusto- ja henkilöstöresursseja. Alueelle tehdyt, yhteensä yhdeksän kilometriä pitkät sammutusvesilinjat jätetään toistaiseksi paikoilleen. Seudulle on ennustettu voimakkaita sateita, jotka helpottavat jälkisammutusta.

Rajanylitysliikenne normalisoitui sunnuntaiaamuna.

Ruotsissa metsäpalot jatkuvat yhä rajuina. Suurimmat paloalueet ovat nyt Gävleborgissa, Jämtlannissa ja Taalainmaalla, kertoo paikallinen uutistoimisto SVT.

Kaikkiaan maastopaloja on käynnissä ainakin 43. Neljää suurinta paloaluetta kuvaillaan niin rajuiksi, ettei niitä saada hallintaan ilman sään muutosta.

Asukkaita on evakuoitu useilta alueilta. Apuvoimia palojen taltuttamiseen on saapunut Ruotsiin ainakin Puolasta, Itävallasta, Portugalista, Italiasta, Tanskasta, Ranskasta ja Norjasta. Mukana on henkilöstöä sekä kalustoa.