Salosen Saha lopettaa toimintansa – "Ei täällä pienet enää pärjää"

Salosen Saha Ky:n toiminta päättyy heinäkuun lopussa. Kärkölän kunnassa Järvelässä Lahden lähellä toiminut yritys on keskittynyt viime vuodet sahatavaran höyläykseen ja maalaukseen. Omaa sahausta ei enää ole harjoitettu.

Syy koko toiminnan lopettamiseen on toimitusjohtaja Juha Salosen mukaan yksinkertainen.

"Täysin kannattamaton bisnes."

Salosen Saha on valmistanut erikoistuotteita, ja bulkkitavaran osuus tuotannossa on ollut pieni.

"Markkina on sellainen, että vaikka kuinka tekisit erikoistyötä, kukaan ei maksa siitä tuplahintaa, mikä pitäisi saada bulkkiin verrattuna", Salonen sanoo.

Yritys on työllistänyt neljä ihmistä, viime kesänä vielä kuusi. Tavaraa on Salosen mukaan mennyt viikossa läpi keskimäärin 1–2 autokuormaa. Kaikki myynti on ollut kotimaahan.

Talouden huippusuhdanne ei ole pienyrityksen arjessa näkynyt.

"Kyllä vähän parempaa myyntiä odotin."

Rakentaminen ei ylipäänsä ole Lahden seudulla vilkastunut samoin kuin pääkaupunkiseudulla, ja omakotitalorakentaminen on vain puolet siitä mitä huippuvuosina.

Alan pienyritysten tulevaisuuden Salonen näkee varsin synkkänä.

"Kyllä tämä meininki on nyt sellaista, että ei täällä pienet enää pärjää."

Valtiovallalta ei tukea ole pienyritykselle Salosen mukaan herunut. "Palkkatuet ja muut vastaavat, ei sellaisia ole voinutkaan myöntää, kun olisi tarvittu lisää työvoimaa."