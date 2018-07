Viljelijöistä tuli metsäpalojen sankareita Ruotsissa – torjuvat maastopaloja lietelantavaunujen avulla

Ruotsissa viljelijät ovat ryhtyneet kekseliäästi metsä- ja maastopalojen sammutustöihin. He ovat ottaneet torjunta-aseikseen lietelantavaunut, kertoo Ruotsin televisio jutussa, johon liittyy myös video. Traktori vetää vaunua, josta vedetyllä letkulla kastellaan metsää ja muuta maastoa.

Lietevaunun tankki vetää 15–20 kuutiometriä vettä, kun paloauton säiliöön menee vain 6–7 kuutiota.

Esimerkiksi Västernorrlandin läänissä Brattsjössä Örnsköldsvikin kunnassa on liikkeellä ollut neljä traktoria yötä päivää, ja ne saivat estettyä maastopalon leviämisen.

Kikkaa on käytetty aiemminkin, ja se on tuiki tärkeä: pelastusjohtaja Viktor Lundin arvioi, että 40 prosenttia eli liki puolet Brattsjön palontorjunnasta ja -rajaamisesta on viljelijöiden ja neljän traktorin ansiota.

"He ovat antaneet upeaa apua. He ovat vaihtaneet paikkaa traktoreissa ja ruiskuttaneet vettä metsäteitä pitkin ja saaneet paljon hyvä aikaan", Lundin kiittelee.

