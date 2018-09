Suuret metsätilat valmiita lisäämään myyntejä

Metsänomistajat ovat odottaneet pitkään puun kysynnän kasvua. Nyt se on totta, ja etenkin suuret metsätilat ovat valmiita lisäämään myyntejään.

"Puukauppaa kiihdyttää puun hyvä kysyntä ja kohonneet kantohinnat. Metsänomistajien hintaodotukset kohdistuvat kuitupuuhun", kertoo tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK:sta.

Kolme neljästä MT:n syksyn Metsätutkaan vastanneesta metsänomistajasta kertoo pitävänsä puun myynnin vähintään ennallaan tai lisäävänsä sitä teollisuuden puuntarpeen kasvaessa. Ostajille harmaita hiuksia aiheuttaa, että viidennes metsänomistajista ei edelleenkään myy puuta tai vähentää myyntejään.

Puunmyyntinsä ennallaan pitää 62 prosenttia metsänomistajista. Varmimmin puut lähtevät liikkeelle nuorten viljelijöiden ja yrittäjien metsistä. Etenkään viljelijöiden joukosta puukaupan jarruttelijoita ei löydy käytännössä lainkaan. Heistä 89 prosenttia pitää kaupat ennallaan tai kasvattaa niitä.

Eläkeläisten myyntikäyttäytyminen poikkeaa muista. Heistäkin suurin osa pitää puukaupat ennallaan tai lisää niitä. Toisaalta lähes neljännes eläkeläisistä ei tee puukauppoja ollenkaan. Heidän tavoittamisessaan riittää ostomiehillä ja neuvontaorganisaatioilla töitä.

Nuorempien ikäluokkien metsänomistajista puut jättää metsään kasvamaan vähän useampi kuin joka kymmenes metsänomistaja.

Into myydä puuta on sidoksissa metsäpinta-alaan ja myyntimahdollisuuksiin. Myös maantieteellä on vaikutusta.

Metsänomistajilla on halua lisätä myyntejä Järvi-Suomessa, missä investoinnit ovat jo kasvattaneet puunkysyntää.

Sama pätee Pohjois-Suomeen, jonne odotetaan investointipäätöksiä. Siellä 17 prosenttia metsänomistajista on valmiita kasvattamaan puunmyyntejä. Se on luonnollista, sillä alueen kuitupuille ei ole ollut riittävästi kysyntää tähän asti.

Metsäpinta-alan mukaisesti myyntihalukkuus kasvaa metsätilan koon noustessa. Alle 20 hehtaarin metsätiloilla puun myyntien kasvattamiseen uskoi vain harva. Sen sijaan suurilla yli 100 hehtaarin metsätiloilla 28 prosenttia metsänomistajista oli valmis lisäämään myyntejä.

Kantar TNS Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi 552 metsänomistajaa. Kyselyn virhemarginaali on noin 4 prosenttia.