Virta kääntyi Ruotsiin: Kuitupuun kohonnut hinta pistää puukauppoihin vipinää länsirannikolla

Suurin osa saarella nyt harvennettavista metsistä on avohakattu ja istutettu 1970-luvulla. Harvennuksella alkoi olla kiire.

Tänä vuonna kaikki olosuhteet olivat metsätöiden kannalta suotuisat. Kuitupuun hinta on noussut ja hinnannousu peittää saarihakkuun kustannuksia. Puulla on mainio kysyntä: Österbottenin yhdistys on keväästä 2017 lähtien välittänyt kuitupuuta Ruotsiin asti.

Jopa sää on ollut saarihakkuille otollinen.

Harvungöltä puut voidaan kuljettaa joko talvella jäätietä pitkin rekoilla tai vesiteitse. Valinnaksi tuli proomukuljetus saaren rannasta suoraan tehtaille.

"Jääolot ovat viime vuosina olleet täällä epävarmoja. Edellisen kerran saarelle on tehty jäätie vuonna 2004", toteaa yhdistyksen korjuuesimies Jens Helenelund.

Ja kuin tilauksesta, meri oli kuluneena kesänä poikkeuksellisen lauhkea. Kun aurinko porotti ja lämpömittarin lukema nousi päivästä toiseen hellelukemiin, Harvungön rannasta lähti proomulasteja tyytyväisten merimiesten ohjaamina.

"Vain elokuussa yhdellä viikolla tuuli niin kovaa, että ei pystytty suunnitellusti ajamaan puuta", Helenelund kertoo.