Silja Keränen sai palkinnon MT:n metsäkolumneista – "Suomessa tehdään monta asiaa hyvin, mutta parantamistakin on paljon"

Keränen on aktiivisena julkisena keskustelijana nostanut esiin vastuullisen metsänhoidon merkitystä Suomessa, FSC Suomi perustelee palkintoa.

Yhdistyksen mukaan Keräsen kolumnit MT:ssä ja hänen kannanottonsa ovat herättäneet vilkasta keskustelua.

“Puu on hyvä materiaali, ja metsätaloutta voi ja kannattaa harjoittaa. Suomessa tehdään monta asiaa hyvin, mutta parantamistakin on paljon. Ekologisesti metsätalous ei ole kestävää, sillä esimerkiksi monimuotoisuus on tutkimusten mukaan heikentynyt Suomessa”, Keränen sanoo FSC Suomen tiedotteessa.

Vastuullisen metsänhoidon yhdistys FSC Suomi on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää FSC-sertifiointia Suomessa. Yhdistys jakaa vuosittain Vastuun taimi -palkinnon syyskuun viimeisenä perjantaina.