Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsien kasvu on noussut 107 miljoonaan kuutioon. Tulos putosi muutamalla miljoonalla kuutiolla mittaustavan muutoksen takia, kertoi johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskus Luken seminaarissa Helsingissä tänään tiistaina.

Vuosien 2014-17 mittausten mukaan Suomen metsissä kasvaa nyt 2,5 miljardia kuutiota puuta. Edellisestä mittausjaksosta puumäärä kasvoi 117 miljoonalla kuutiolla. Sillä on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Luken pääjohtaja Johanna Buchertia harmitti metsien juuttuminen ilmastonmuutoksen uhkakeskusteluun. Hän painotti, että metsät eivät ole uhka, vaan ne tarjoavat mahdollisuuden torjua ilmastonmuutosta.

"Metsät ja puusta valmistetut tuotteet antavat keinoja ilmastonmuutokseen vastaamiseen. Esimerkiksi puurakentaminen sitoo hiiltä pitkälle ajalle."

Korhosen mukaan Suomessa on metsätalousmaata 20,3 miljoonaa hehtaaria. Siitä puuntuotannon ulkopuolelle jää lähes viidennes.

"Puuston kasvun laskennassa olemme siirtyneet pelkästään pysyviin koealoihin. Niiden perusteella puuston kasvu on noussut 2,5 miljoonalla kuutiolla 107 miljoonaan kuutioon vuodessa", kertoi Korhonen.

Puuston poistuma on tällä vuosikymmenellä keskimäärin 74 prosenttia kasvusta.

"Hakkuut ja kasvu eivät etene tasaisesti. Varttuneita metsiä kannattaa hakata kasvua enemmän ja nuoriin metsiin taas kertyy kasvua."

Korhosen mukaan kestävät hakkuumahdollisuudet ovat lähivuosina 84 miljoona kuutiota vuodessa. Vuoden 2035 jälkeen hakkuumahdollisuudet nousevat 90 miljoonaan kuutioon.

Laskelmat perustuvat siihen, että metsien hoito nostetaan hyvälle tasolle. Korhosen mukaan puun kysynnän lisääntyminen on alkanut syödä ensiharvennusrästejä jo nyt.

"Uudistus- ja harvennushakkuiden kyljessä on hoidettu myös vähemmän kannattavia ensiharvennuksia", laski Korhonen.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola nosti metsien kasvuvauhdin hidastumisen pöydälle.

"Metsien puuvarasto on tuplaantunut elinaikanani. Nyt tuo kasvu on taittumassa. Sekä yhteiskunnan että etenkin metsänomistajien kannalta on tärkeää selvittää, miten tuo kasvu saadaan jatkumaan."

Tiirolan mukaan työkaluja kasvun kiihdyttämiseen on käytettävissä. Esimerkiksi tuhkalannoituksella voisi lisätä metsien kasvua kahdeksalla miljoonalla kuutiolla. Se olisi enemmän kuin Kuopioon suunniteltu biotuotetehdas käyttäisi puuta.

"Viime päivien keskustelua on hallinnut IPCC ilmastopaneelin raportti. Minua IPCC:n laskelmissa harmittaa, ettei niissä oteta huomioon lisääntyviä riskejä. Meille esitetään, että metsien hiilivarastoa voi pelkästään kasvattaa ilman tuhoriskiä."

Tiirola muistutti, että esimerkiksi Kanadassa metsiin keräytynyt hiilivarasto on romahtanut metsäpalojen seurauksena.