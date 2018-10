EU:n biotaloussuunnitelma poiki iloisia kommentteja: "Hyvä vastaus meneillä olevaan ilmastokeskusteluun"

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen uskoo, että uusiutuvien resurssien nykyistä tehokkaampi ja fiksumpi käyttö auttavat meitä ilmastotalkoissa. Komission tuore biotalousstrategia antaa myös Suomelle vipuvartta vastata ilmastohaasteeseen.

"Tämä on positiivinen ja tulevaisuuteen katsova agenda, joka antaa vetoapua eurooppalaisen ja suomalaisen biotalouden kehittämiseen. Suomen kannattaa nyt omalta osaltaan maksimoida strategian potentiaali ja olla aktiivisesti mukana sen toimenpiteiden toteuttamisessa", Katainen sanoo.

MTK on tyytyväinen, että biotalous on nostettu Euroopan komission poliittiselle agendalle.

"Tämä on loistava vastaus meneillä olevaan ilmastokeskusteluun. Komissio on ottanut suunnan, johon MTK on jo vuosia kannustanut", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Marttila on tyytyväinen, että biotalous nähdään ratkaisuna, joka tarjoaa Euroopalle kasvua ja työpaikkoja

"EU on tiedostanut, että luonnonvaroissa on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Meillä on resursseja ja mahdollisuus käyttää uusiutuvia luonnonvaroja hyvin. Suomi on tästä malliesimerkki."

Marttila muistuttaa, että biotalouden kestävyyttä on vaalittava.

"Biotalouden on oltava kestävää, se on selvä asia. Hyviä käytäntöjä voi lähteä monistamaan esimerkiksi Suomesta."

Lue myös:

EU-komissio nostaa biotalouden avuksi ilmastonmuutokseen: EU:ssa tilaa 300 biojalostamolle