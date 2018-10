Oletko ajatellut monistaa liikuntaseteleitä värikopiokoneella? – Se ei onnistu, Tervakoski Oy:n toimitusjohtajat kertovat

"Kaikki, mikä on ohutta, on meidän erikoisosaamistamme", Tervakoski Oy:n toimitusjohtajat Christopher Diesen ja Ilkka Saarinen kertovat.

Tervakoski Oy:n paperiin voi törmätä esimerkiksi Raamatuissa, Koraaneissa ja muussa uskonnollisessa kirjallisuudessa.

Myös monien työpaikkojen jakamat liikuntasetelit tulevat Tervakoskelta. Ne vaikuttavat tavalliselta hienopaperilta mutta eivät ole sitä, toimitusjohtajat kertovat.

"Muutenhan niitä voisi monistaa itse kopiokoneella. Siksi niissä on turvaominaisuuksia."

Seteleitä Tervakoskella painettiin euroon siirtymiseen saakka. Toiminta ei ollut liiketaloudellisesti kannattavimmasta päästä, joten siitä luovuttiin, kun uudenlaiset setelit olisivat vaatineet uudenlaisia turvaominaisuuksia.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana tuotteiden turvallisuus loppukäyttäjälle ja niiden helppo kierrätettävyys ovat nousseet tärkeäksi teemaksi.

Esimerkiksi fluorokemikaalien käyttö elintarvikepakkauksissa on herättänyt huolta, koska sen terveysvaikutukset eivät ole tarkasti selvillä.

Myös vaikeasti kierrätettäville elintarvikepakkausten muovilaminaattirakenteille on etsitty korvaajia.

Esimerkiksi hampurilaiskääreelle on kehitetty Tervakoskella kokonaan paperinen vaihtoehto. Perinteisesti käärepaperin pinnassa on ollut öljystä valmistettua vahaa. Nyt hampurilaisketju voi halutessaan valita käärepaperin, jonka pinta on käsitelty toiselta puolelta niin tiiviiksi, että rasva ei heti tunkeudu siitä läpi.

"Se on vain yksi esimerkki. Samantyyppisiä ratkaisuita on tehty ranskalaispusseille ja leivinpapereille", Diesen kertoo.