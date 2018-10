Meton johtoon valittu Stefan Borgman: Puut eivät lähde metsästä liikkeelle nappia painamalla

Metsäalan Asiantuntijat Meton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu tiukan äänestyksen jälkeen metsätalousinsinööri Stefan Borgman. Puheenjohtajaksi pyrki viisi ehdokasta. Puheenjohtajan valitsi Helsingissä torstaina kokoontunut Meton valtuusto.

Eteläisen metsäreviirin palveluksessa oleva Borgman nostaa ykköstehtäväkseen sen, että Meton jäsenten palkkaus vastaa työn vaativuutta. Järjestöjohtajan suuriin haasteisiin kuuluu jäsenmäärän säilyttäminen.

"Työntekijöitä tarvitaan edelleen. Puut eivät metsästä lähde liikkeelle nappia painamalla."

"Metsästä keskustellaan paljon. Toisaalta hyvä, mutta välillä sävy on turhan negatiivinen. Pitää muistaa, että jos me ei hakata, sen tekee joku muu. Se ei ole välttämättä hyvä, sillä täällä asiat tehdään hyvin."

Borgman korostaa metsäasiantuntijoiden merkitystä metsäkeskustelussa. Hän ei näe järkeä siinä, että esimerkiksi avohakkuut kiellettäisiin.

"Toimenpidepakkiin tarvitaan monia menetelmiä. Maanomistaja päättää hakataanko vai säästetäänkö puut."

Uuden puheenjohtajan kausi kestää kolme vuotta.

Puheenjohtajakisassa mukana olivat Stefan Borgmanin lisäksi Vesa Koskikallio, Jarkko Pehkonen, Jarmo Reiman ja Tuomo Turunen.

Borgman voitti Pehkosen toisella äänestyskierroksella äänin 12–10.

Meton puheenjohtajan paikka avautui, kun vuodesta 2000 asti ammattiliittoa johtanut Håkan Nystrand jäi eläkkeelle.

Meto on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Meto on sekä STTK:n että LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestö.

Meton perustivat Evolta valmistuneet metsänvartijat vuonna 1895. Metsänvartijakauden väistyttyä Meton jäsenistön perustana ovat olleet metsäteknikot, metsätyönjohtajat, metsätalousinsinöörit ja metsätalousinsinööri AMK:t.

Nykyään Metolla on vajaa 7 000 jäsentä. He työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, puunhankinnassa, metsäneuvonnassa sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Yrittäjiä jäsenistä on 150.