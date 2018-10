Katso video maaemon itkusta – Tuomiokirkon kryptassa surtiin metsien rajua kohtelua

Maaemo itkee metsien kohtelua Helsingin Tuomiokirkon kryptassa. Ääneen itkijä Pirkko Fihlmanin esitys oli osa kryptassa tänään järjestettyä Meidän metsämme -tapahtumaa.

Tapahtuma otti kantaa Suomen metsähakkuisiin, joita kannanoton mukaan pitäisi rajoittaa nykyisestä. Ohjelmassa oli runsaasti taide-esityksiä sekä eri tahojen puheenvuoroja.

Metsäteollisuuden edustajia paikalla ei kuitenkaan nähty, kertoo kauppatieteiden maisteri Toni Ruuska, joka on yksi tapahtuman järjestäjistä. Metsäteollisuuden kanssa käytiin kylläkeskusteluja, mutta kukaan ei tullut paikalle kertomaan alan näkökantoja,

Kaikkiaan kryptaan kokoontui Ruuskan mukaan noin 400 osallistujaa.

Tapahtumassa tuotiin esiin valtava kirjo erilaisia metsiin liittyviä näkökulmia, Ruuska kertoo.

Meidän metsämme -kannanoton vastaanotti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) erityisavustaja.

"Keskustelu metsäasioista jatkuu, tämä on herkkä ja latautunut kysymys", Ruuska sanoo. "Nyt ollaan jonkinlaisessa taitekohdassa mitä metsäpolitiikkaan ja metsänhoitoon tulee. Ilmasto muuttuu ja biodiversiteetti köyhtyy."

Ruuskan mukaan riippuu pitkälti seuraavasta hallituksesta, millaista metsäpolitiikkaa Suomessa tulevaisuudessa tehdään.

"Hieman hämmentynyt olo", kertoo tapahtumaan kutsuttuna osallistunut MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. "Ihmiset ovat varmasti huolissaan metsistä, mutta tämä menee niin toiseen äärilaitaan ja kauas realismista."

Hakkaraisen mielestä Meidän metsämme -tapahtuma olisi ollut uskottavampi, jos siinä olisi tuotu esiin muitakin kuin tilaisuudessa esitettyjä metsään liittyviä ulottuvuuksia.

Hakkarainen kertoo häntä ärsyttäneen se, että puhutaan poliittisesta vaikuttamisesta ja samalla lavalle tuodaan lapsia. "Se on sama asia kuin jos tuotaisiin lapset sellutehtaan eteen todistamaan, että on ihanaa kun meidän isä on täällä töissä."

Meidän metsämme -tapahtuman suojelija oli arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta ei ollut tapahtuman järjestäjä vaan ainoastaan luovutti kryptan tapahtuman käyttöön.

Sekä Mäkisen että seurakunnan osuus tapahtumassa ovat herättäneet vilkasta keskustelua muun muassa MT:n facebookissa.

