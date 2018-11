Westas rajoittaa sahausta Porissa ja Koski Tl:ssä: "Sahasuhdanne on kääntymässä laskuun"

Westas-konsernin sahoilla Porissa ja Koski Tl:ssä aloitetaan sahatavaran tuotannonrajoitukset.

Westaksen toimitusjohtaja Pekka Kopra perustelee tuotannonrajoituksia tukin hinnan nousulla ja siitä aiheutuneella kilpailukyvyn heikentymisellä. Myös kysynnän takkuamisesta on merkkejä.

”Sahasuhdanne on kääntymässä laskuun”, Kopra arvioi.

Tuotannonrajoitukset Westaksen sahoilla alkavat heti. Käyttöön otetaan pekkaspäiviä ja samalla aikaistetaan talvilomia. Konserni varautuu rajoittamaan tuotantoa myös lomautuksin molemmilla sahoilla talven aikana.

Kopra harmittelee suomalaisen puukaupan hinnoittelua ja tilastointia, jotka ovat hänen mukaansa vääristyneet vakavasti. Se tarkoittaa, että suuret metsäyhtiöt vauhdittavat puukauppaa nostamalla tukin hintaa ja pitämällä samalla kuitupuun hinnan mahdollisimman matalana.

”Tästä kaikesta yksityinen sahateollisuus ja alalla työskentelevät maksavat raskaan hinnan”, Kopra sanoo.

Westas on käyttänyt tukkia vuosittain noin 900 000 kuutiometriä. Sahatavaran tuotanto on ollut noin 440 000 kuutiometriä. Tuotannosta kaksi kolmannesta on kuusta ja loput mäntyä.

Aiemmin syksyllä varautumisesta sahatavaran tuotannonrajoituksiin ilmoitti Stora Enso.

Stora Enson Wood Products -divisioonaan kuuluvat Lappeenrannan Honkalahden ja Joensuun Uimaharjun mäntysahat sekä Kiteen ja Varkauden kuusisahat varautuvat henkilöstön lomauttamiseen korkeintaan 90 päivän ajaksi ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Stora Enso perusteli yt-neuvottelujen aloittamista sahatavaran markkinatilanteella ja tänä vuonna kohonneilla tukin hinnoilla. Tarjonta arvioidaan ylittävän markkinoiden kysynnän talvikuukausina.

Varkaudessa Stora Enso vähentää väkeä.

Yt-neuvottelujen tuloksena viilupuutehtaalta (lvl) ja sahalta irtisanotaan enintään seitsemän henkilöä.