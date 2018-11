Myyräkannat ovat paikoin vahvistumassa: Taimituhoja odotettavissa Länsi-Suomeen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurantojen mukaan myyräkannat ovat paikoin vahvistumassa.

Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä peltomyyrän että metsämyyrän tiheydet ovat Luken mukaan paikoin huomattavia, ja myyrät ovat kannanvaihtelunsa hippuvaiheessa. Luonnonvarakeskus arvioi, että myyräkannat kääntyvät todennäköisesti laskuun jo tulevan talven aikana.

Myyrät ovat runsastuneet merkittävästi Itä- ja Etelä-Suomessa. Metsämyyriä, etelässä myös metsähiiriä, tavataan näillä alueilla jo kohtalaisesti. Myyrähuippu on odotettavissa ensi vuoden lopulla.

Myös Pohjois-Suomessa myyräkannat ovat vahvistuneet. Käsivarren Lapissa myyriä on jo siinä määrin, että myyrähuippu on odotettavissa ensi vuoden syksyllä. Muualla Lapissa myyrähuippu on sen sijaan odotettavissa vasta syksyllä 2020.

Läntisessä Keski-Suomessa ja Pirkanmaan itäosissa myyräkannat ovat pudonneet hyvin alhaisiin tiheyksiin viime vuoden syksyn huipun jälkeen.

Luonnonvarakeskus ennakoi, että myyrätuhoja esiintynee talvella Länsi-Suomen taimikoissa.

Myyrätuhoja voi ehkäistä pyytämällä myyriä loukuilla, runkosuojilla sekä lumen polkemisella taimien ympärillä. Luke vinkkaa, että myyrähuippua edeltävänä kesänä kannattaa torjua taimikon heinäkasvillisuutta.

Runsasmyyräisillä alueilla taimet taas kannattaa istuttaa mahdollisimman varhain kesällä, sillä loppusyksyllä istutetut taimet houkuttelevat myyriä korkealla ravinnepitoisuudellaan.