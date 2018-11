Stora Enson ligniini voitti innovaatiopalkinnon – puu voi korvata fossiilisia raaka-aineita vaikka hiilikuiduissa

Stora Enso on voittanut Lineoksi nimetyllä ligniinituotteellaan Institution of Chemical Engineers (IChemE) -yhdistyksen myöntämän Vuoden innovaatiotuote 2018 -palkinnon. Stora Enso toi puusta saatavasta ligniinistä valmistetun Lineon markkinoille tänä vuonna.

Kilpailun tuomaristo kiitti Stora Ensoa fossiilisia polttoaineita päällysteissä ja liimoissa korvaavan biopohjaisen, kestävän materiaalin kehittämisestä. Tuomaristo kiinnitti huomiota myös Lineon monipuolisiin mahdollisuuksiin, tiedote kertoo.

Ligniini on puun ainesosa. Puuaines muodostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Ligniini toimii puussa kuitujen sidosaineena.

Lineota voidaan käyttää monissa sovelluksissa, joihin nyt tarvitaan fossiilisia raaka-aineita. Ligniini voi korvata öljypohjaisia fenoleja, joita käytetään vanerien, lastulevyjen ja viilupuun hartseissa sekä paperin laminoinnissa ja eristeiden valmistuksessa.

Stora Enso tutkii myös muita käyttömahdollisuuksia. Tulevaisuudessa Lineosta voidaan kehittää esimerkiksi formaldehydittömiä sidosaineita ja siitä voidaan jalostaa hiilikuitua sekä materiaalia energian varastointiin.

Sunilan sellutehdas Kotkassa on valmistanut ligniiniä teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015 lähtien. Sunilan kapasiteetti on 50 000 tonnia ligniiniä vuodessa. Sen ansiosta Stora Enso on maailman suurin kraftligniinin tuottaja. Kraftligniiniä saadaan sulfaattisellunkeiton yhteydessä.

Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtajan Markus Mannströmin mukaan Lineo on yksi Stora Enson tärkeimmistä uusiutuvista ratkaisuista.

Lineolla hän sanoo olevan paljon mahdollisia käyttökohteita useilla teollisuudenaloilla.

"Me Stora Ensossa uskomme edelleen, että kaikki mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta."

Stora Enson sellutehtaat Suomessa ja Ruotsissa keskittyvät erikoistuotteisiin: Joensuussa Uimaharju tekstiileissä käytettävään liukoselluun, Sunila ligniiniin ja Ruotsissa Gävlen lähellä sijaitseva Skutskär hygieniatuotteissa käytettävään revinnäismassaan eli fluffiin.