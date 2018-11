Tuottaja Hanna Lensu MT Metsän puikkoihin: "Kirjoitetaan puista, mutta ei olla puisevia"

Maaseudun Tulevaisuuden uuden MT Metsän sisällöstä vastaa metsätoimittaja, metsänomistaja ja metsänhoitaja Hanna Lensu.

”Meillä on vaikka minkälaisia suunnitelmia. Nyt mennään syvemmälle ja laajemmalle metsäaiheisiin”, liitteen tuottajana aloittava Lensu sanoo.

MT:n metsäsivuilla on jo tähän saakka uutisoitu suurin piirtein kaikesta, mistä on mahdollista. Nyt sivumäärä lisääntyy reippaasti, joten aiheita tulee lisää. Paljoa ei Lensu vielä paljasta, mutta vihjaa, että esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat eivät nykysivuille juuri mahdu.

”MT Metsä ei ole tylsä. Kirjoitetaan puista, mutta ei olla puisevia. Rouheaa journalismia on päätoimittaja Kemppaisen lempilause tässä yhteydessä”, Lensu kertoo ajatuksista.

”Tämä on hieno panostus lehdeltä ja täysin oikeaan suuntaan. Metsänomistajia on tässä maassa ihan hirveä määrä ja niin on myös heitä kiinnostavia asioita”, hän jatkaa.

MT:n metsätoimittajan tehtäviin kuuluvat läheisesti metsäjuttukeikat. Lensu on tehnyt niitä jo vuodesta 2001.

”Kerran juttukeikalla metsässä oli lipputanko ja tangossa lippu sen kunniaksi, että MT tulee tekemään haastattelua”, hän muistelee.

Mutta ehtiikö tuottaja metsään enää lainkaan?

”Kyllä ehtii. Ehdottomasti. Tulen kirjoittamaan ison osan MT Metsän jutuista.”

Lensu mielellään ehtisi enemmän myös omaan metsään. Sitä hänellä on sisarusten kanssa Taipalsaarella. Lensu asuu Porissa, joten hän pitää itseään tyypillisenä etämetsänomistajana.

”Tunnen hyvin problematiikan, että ei millään ole tarpeeksi aikaa tehdä riittävästi oman metsän hyväksi. Siksi tiedän, mitä palveluja ja uutisia metsänomistaja kaipaa. Olen ollut metsänomistaja jo yli 15 vuotta.”