Haaveiletko luovasta unelmapestistä, jossa pääsee metsään? Hae MT:n metsätoimittajaksi

Maaseudun Tulevaisuuden toimituksen vahvuuteen haetaan parhaillaan kahta kokenutta toimittajaa. Lisävoimia tarvitaan, sillä ensi vuodesta alkaen MT:n välissä ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa MT Metsä -kuukausiliite ja metsään liittyviä verkkopalveluja vahvistetaan.

Jos olet taitava kirjoittaja, tunnet metsäalan, nautit vaihtelevasta työstä, viihdyt metsässä etkä kavahda matkamittariin kertyviä ajokilometrejä, tämä voi olla unelmatyösi. Toisen toimittajan toimenkuvaan kuuluu myös lehden taittamista.

MT:n keskustoimitus on Helsingissä, mutta lehdellä on myös maan kattava aluetoimittajaverkosto. Muualla kuin pääkaupungissa työskentely on mahdollista myös uudelle metsätoimittajalle – taittavan toimittajan työpaikka on kuitenkin keskustoimituksessa. Hakemuksia vastaanottaa viestilehdet.fi/rekry.

