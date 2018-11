Stora Enso paransi puutuotteissa reippaasti – myös UPM teki vanerintuotannossa erinomaisen tuloksen

Kolmesta suuresta metsäyhtiöstä Stora Enso ja UPM tekivät puutuotteillaan tammi–syyskuussa erinomaiset tulokset. Metsä Groupin puutuoteteollisuuden tulos jäi selvästi vuodentakaisesta.

Stora Enso pystyi parantamaan puutuotteiden kannattavuutta viime vuoden vastaavasta jaksosta sekä liikevoittoprosentilla että sijoitetun pääoman tuotolla vertailtuna. UPM:n vanerien tuotannon kannattavuus heikkeni hieman viime vuoden kaikkien aikojen parhaasta tuloksesta.

Metsäyhtiöiden puutuotteiden valikoima on hyvin erilainen. Mikään yhtiö kolmesta ei paljasta erikseen sahateollisuutensa tulosta.

Metsä Groupin ja UPM:n sahayksiköt ovat samassa tulosryhmässä kuin yhtiöiden sellutehtaat. Stora Enson sahateollisuus kuuluu yhtiön puutuotedivisioonaan.

Stora Enso jatkoi tammi–syyskuussa viime vuoden hyvää vauhtia. Puutuotteisiin sidotulle pääomalle yhtiö on asettanut 20 prosentin tuottotavoitteen. Viime vuonna tavoite ylittyi ensimmäisen kerran. Tämän vuoden alkupuolella kannattavuus parani entisestään ja pääoman tuotto kohosi peräti 28,3 prosenttiin.

Stora Enso on Euroopan suurin puutuotteiden valmistaja. Maailmassa suurempia on muutama pohjoisamerikkalainen yhtiö.

Sahatavaran tuotantokapasiteettia Stora Ensolla on 5,6 miljoonaa kuutiometriä, josta Suomessa toimii runsas miljoona kuutiometriä.

Viimeisimmän suuren sahainvestoinnin Stora Enso on tehnyt Murówin sahaan Puolassa. Varkaudessa käynnistyi viilupuutehdas (lvl) pari vuotta sitten.

Gruvönin sahan yhteydessä Ruotsissa on aloitettu testituotanto ristiinliimattua puuta (clt) valmistavalla tehtaalla. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Stora Enson tavoitteena on tarjota rakentajille kaikki, mitä suureen puurakennukseen tarvitaan.

UPM on erikoistunut vanereihin. Yhtiö on noin miljoonan kuutiometrin kapasiteetilla Euroopan suurin vanerintekijä. Miltei yhtä suuri on venäläinen Sveza.

Vanerintuotannon vertailukelpoinen liikevoitto laski UPM:llä tammi–syyskuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta. Yhtiön mukaan syynä olivat epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset.

Korkeammat tuotteiden myyntihinnat ylittivät silti muuttuvien kustannusten nousun.

Huolimatta tuloksen notkahduksesta UPM:n vanerintuotannon kannattavuus ylitti tavoitteen. Vanerintuotantoon sijoitetulta pääomalta yhtiö edellyttää 18 prosentin tuottoa. Tammi–syyskuussa tuottoa kertyi runsas 20 prosenttia.

UPM laajentaa tuotantoa Venäjällä Chudovon vaneritehtaalla, missä kapasiteetti kasvaa ensi vuonna 45 000 kuutiometriä.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood keskittyy lähinnä viilupuun (lvl) ja vanerien tuotantoon.

Metsä Woodin Ison-Britannian liiketoiminnan kannattavuuden lasku ja uusien tehtaiden käynnistyskustannukset heikensivät tulosta tammi–syyskuussa viimevuotisesta.

Pari vuotta sitten Metsä Wood käynnisti 100 miljoonan euron investointiohjelman. Ensimmäisenä uusittiin Lohjan viilupuutehdas.

Punkaharjulle valmistuu ensi vuonna kolmas lvl-linja, joka kasvattaa tehtaan kapasiteettia 65 000 kuutiometriä 190 000 kuutiometriin vuodessa. Lohjalla viilupuuta tehdään 120 000 kuutiota vuodessa.

Metsä Woodin Pärnun koivuvaneritehdas Virossa käynnistyi virallisesti elokuun lopussa.