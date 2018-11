Oodi metsälle -tanssiteos kuvastaa luonnon ja ihmisen kiertokulkua – teoksessa nähdään kaikkiaan 207 esiintyjää lapsista ikäihmisiin

Koreografi ja tanssitaiteilija Hanna Brotheruksen Oodi metsälle -tanssiteoksen ensiesitys on perjantaina Helsingin uuden keskustakirjaston Oodin kutsuvierastilaisuudessa.

Teosta tukevat UPM ja Maaseudun Sivistysliitto.

Täydessä mitassaan 207 tanssijan teos nähdään keskustakirjasto Oodin varsinaisena avajaispäivänä ensi viikon keskiviikkona 5. joulukuuta.

"Teos etenee ulkolavalta kirjaston kolmeen kerrokseen kuvastaen luonnon ja ihmisen kiertokulkua: siementen kasvua taimiksi ja puun matkaa paperiksi, kirjoiksi ja sitä kautta lukutaidoksi ja sivistykseksi", UPM:n tiedote kertoo.

Metsän sanotaan olevan teoksen ytimessä. Metsästä ovat peräisin myös tanssijoiden painopaperista tehdyt asut.

"Metsä inspiroi ja suo lepopaikan. Metsä on luonnon kirjasto. Siellä lentävät linnut, siellä riehuu tuuli ja solisee puro, sen eliöstö ja kasvusto on juuri niin rikasta kuin kansakin, joka toivotetaan keskustakirjastoon tervetulleeksi. Metsässä ja kirjastossa on vapaus kohdata omat ajatuksensa rauhassa sekä kunnioittaa tiedettä ja taidetta, viisautta ja kanssaihmisiä", teoksen ohjaaja ja koreografi Brotherus kuvailee.

Tanssiteoksessa nähdään kaikkiaan 207 esiintyjää lapsista ikäihmisiin. Ammattitanssijoiden lisäksi mukana on oppilaita Kaisaniemen ala-asteelta, Kallion lukiosta ja Sibelius-lukiosta, ikäihmisiä eri puolilta Helsinkiä sekä Reijo Aittakummun johtama Sibelius-lukion kamarikuoro.