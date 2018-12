Aarre: Juha Ruokangas tekee kitaroita puusta: ”Työ vie niin paljon aikaa, että rikastumaan ei pääse”

Harvialan kartanon vanhassa hevostallissa toimiva Ruokangas Guitars tunnetaan kitaristipiireissä ympäri maailman. Käsin tehtyjen sähkökitaroiden laatu kelpaa Suomen ja maailman huippuartisteille. Hyvän soinnin lisäksi kitaroista tekee ainutlaatuisen se, että niissä käytetään suomalaista koivua, leppää ja kuusta.

”Sähkökitarat tehdään nykyäänkin pääasiassa mahongista, punalepästä ja ruusupuusta. Puulajien uhanalaisuus tiedostetaan, mutta korvaavia materiaaleja ei helposti hyväksytä. Itse olen käyttänyt kotimaisia puulajeja yrityksen perustamisesta alkaen. Hiljalleen suomalaisesta puusta on muodostunut tärkeä osa toimintaamme”, kertoo soitinrakentaja Juha Ruokangas, 46.

Ruokankaasta piti tulla muusikko, mutta hänestä tulikin kitarapuuseppä. Ensimmäisen sähkökitaransa hän sai 11-vuotiaana. Lukion jälkeen Ruokangas kuuli työvoimatoimiston virkailijalta, että Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa on kokeellinen soitinrakennuslinja.

”Hoksasin heti, että se on minun juttuni, jossa voin yhdistää molemmat intohimoni. Se oli elämäni käännekohta. Olen ikuisesti kiitollinen virkailijalle.”

Oman yrityksen tuore soitinrakentajamestari perusti vuonna 1995. Kunnianhimo ja tavoitteet olivat kovat alusta alkaen.

Kitaran valmistamiseen sopivan puun saaminen on ollut hankalaa. Harvat metsänomistajat kiinnostuivat ”näpertelystä”, vaikka erikoispuusta olisi saanut monikymmenkertaisen kuutiohinnan. Ruokangas on joutunut metsästämään raaka-aineensa itse. Nyt varastossa on kymmenen vuoden tarveaineet, joten tällä hetkellä hän ei osta puuta.

Suomen Soitinrakentajien Kilta on yrittänyt saada aikaan soitinrakentajia palvelevaa raaka-aineketjua. Soitinteollisuus haluaisi ostaa suomalaisen puun sahattuna, kuivattuna ja laatuluokiteltuna. Juha Ruokangas hieman kiihtyy ihmetellessään, miten suomalaisella metsäketjulla on varaa hukata arvokkaita raaka-aineita.

”Suomessa on vaikka kuinka paljon metsän kultaa, mutta sitä ei osata hyödyntää”, hän puhisee.

Massatavaran tuotantoa soitinpuun tuottaminen Suomen markkinoille ei olisi, sillä esimerkiksi Ruokangas Guitars tarvitsee puuta vain muutaman kuutiometrin vuodessa.

Ruokankaan kitarat maksavat 3 000 eurosta 30 000 euroon, ja niitä valmistuu noin sata vuodessa. Yrityksen liikevaihto on 300 000–400 000 euroa. Kitaraverstaalla työskentelee kuusi kitaranrakentamisen ammattilaista.

”Nyt eletään käsin tehtyjen kitaroiden renessanssia. Kitaran valmistaminen vie niin paljon aikaa, että ei tässä rikastumaan pääse, mutta se ei ole tavoitekaan. Kapitalismi on kaukana minusta. Olemme saaneet monta asiaa aikaan pelkällä intohimolla, rakkaudesta lajiin.”

