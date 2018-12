Iltalehti: Lappilainen paluumuuttaja teki mäntyjen adoptiosta toimivan bisneksen

Iltalehti kertoo Kittilästä kotoisin olevasta ja sinne paluumuuttaneesta Riitta Raekallio-Wunderinkista, joka on alkanut myydä puiden adoptiota sekä ulkomaalaisille turisteille että kotimaisille puidenystäville.

Viiden vuoden adoptio-oikeus Lapin mäntyyn maksaa 350 euroa, mutta nuoren koivun saa jo 65 eurolla ja porukkapuun 30 eurolla, lehti kertoo.

"Joka ikinen adoptoitu puu on tarkasti merkitty ja löytyy oikeasti sieltä metsästä", Raekallio kertoo.

Adoptoidut Kittilän Veitservasaran kylässä sijaitsevat puut merkitään HaliPuu -logolla, ja verkkosivuilta näkee oman puunsa sijainnin ja kuvan. Puita voi tuunailla naavaviiksillä, linnunruokintakaulakorulla tai linnunpöntöllä. Omasta puusta voi myös tilata, tai huoliaan lähettää tuhkattaviksi ja siroteltaviksi Huolipuun juurelle.

Raekallio sanoo lehdessä, että haluaa tehdä puista persoonallisia ja näyttää, että puun voi jalostaa tuotteeksi kaatamatta sitä. Bisnesidean keksi alunperin Raekallion metsuri-isä Kaarle, joka omistaa adoptoitavan sukumetsän ja halusi näin suojella itsenäisen Suomen ikäisiä puita talouskäytöltä.

Sunnuntaisin suora lähetys vie tätä nykyä jopa tuhannet katsojat Brasiliaa, Japania, Venäjää ja Havaijia myöten metsään. Sinne järjestetään myös retkiä, joista vastaa Raekallion hollantilainen puoliso Steffan.

Mukaan puunmyyntiin aasialaisille turisteille on saatu Finnair Shop, ja bisnesideasta on kertonut muun muassa amerikkalainen CNN-televisiokanava. Visit Finland on puolestaan antanut idealle päiväunista riippumatossa metsän keskellä kärkituotepalkinnon.