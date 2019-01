Ylen uusi tv-sarja sukeltaa metsäläisyyden ytimeen – luvassa upeita maisemia ja monenkirjavia metsäsuhteita

Yleisradio esittää tänään maanantai-illalla ensimmäisen jakson uudesta Suomi on metsäläinen -sarjastaan.

Kahdeksanosaisessa sarjassa pohditaan metsäläisyyden ydintä ja sitä, mihin kaikkeen metsä on Suomessa ja suomalaisuudessa vaikuttanut?

Sarja on jatkoa aiemmille Suomi on suomalainen, Suomi on venäläinen ja Suomi on ruotsalainen sarjoille, ja sitä juontaa tietokirjailija Juhani Seppänen.

Sarja esittelee metsien historiaa aina 1800-luvulta nykypäivään ja tulevaan. Kullakin jaksolla on oma teemansa.

Metsäsuhteita sarjassa pohtivat muun muassa tutkijat, metsäalan asiantuntijat, eräopas, matkailuyrittäjä ja muusikko.

"Olemme yrittäneet olla mahdollisimman monipuolisia niin kuin ovat suomalaisten metsäsuhteetkin", totesi Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila viime keskiviikkona sarjan kutsuvierasnäytöksessä.

Hanketta ovat rahoittaneet Metsämiesten Säätiö ja Suomen Metsäsäätiö.





Suomi on metsäläinen -sarjan ensimmäinen jakso esitetään Ylen TV1-kanavalla maanantaina 14.1. klo 21.25.

Jaksot ovat nähtävissä myös Yle Areenassa.