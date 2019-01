Uuden MT Metsän kolumnisteina kynäilevät toimittaja Unto Hämäläinen ja kirjailija Roman Schatz

Maanantaina ilmestyvän MT Metsä -lehden avustajina aloittaa liuta kokeneita kirjoittajia.

Vakiokolumnisteina kirjoittavat politiikan toimittaja Unto Hämäläinen ja kirjailija Roman Schatz. He kirjoittavat MT:n Metsään vuorokuukausina. Tammikuun lehdessä aloittaa Unto Hämäläinen, joka on myös itse metsänomistaja.

Taloussivun kolumnisteina vuorottelevat Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, MT:n Brysselin kirjeenvaihtaja Maria Pohjala ja metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtaja Suvi Kokkola.

Lehden jokaisessa numerossa on myös metsästys- tai kalastusasiaa. Näitä sisältöjä kirjoittaa toimittaja ja eräkirjailija Pekka Ervasti. Hän kirjoittaa myös aiheisiin liittyviä kolumneja.

Metsänhoitoaiheissa MT Metsän vakioavustajina toimivat vuorotellen ikaalislainen Matti Äijö ja salolainen Tiina Liétzen, jotka molemmat ovat metsäalan ammattilaisia ja metsätalousyrittäjiä. Lehden lukijat pääsevät perehtymään metsänhoidon käytännön töihin Äijön ja Lietzénin opastuksella.

Metsänhoitojuttuja täydentävät videot, jotka julkaistaan lehden ilmestymispäivänä mt.fi-verkkosivulla.