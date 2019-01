Aarre: Keitä kiinnostaa Kotkamillsin muoviton, biohajoava kuppikartonki? Kaikkia maailmanlaajuisia kahvila- ja ravintolaketjuja

Kun Markku Hämäläinen purjehti nuorena Kotkan edustalla, hän tarkkaili Enso-Gutzeitin paperitehtaan piipusta tupruavan mustan savun nousukulmia.

”Siitä pystyi päättelemään tuulen voimakkuuden. Enää se ei onnistu, kun ei tule savua. Vain kostealla säällä piipusta tuleva vesihöyry tiivistyy”, sanoo Hämäläinen.

Kaupungin keskustassa Kotkansaarella sijaitseva tehdas on nykyiseltä nimeltään Kotkamills. Hämäläinen on sen toimitusjohtaja ja yksi omistajista. Neuvotteluhuoneessa Hämäläinen kaataa kahvia kertakäyttöiseen mukiin, joka on tehty muovittomasta, biohajoavasta kuppikartongista.

”Kuulostaa helpolta mutta on vaikea valmistaa.”

Kaikissa take away -pakkauksissa ja -kupeissa käytetään pinnoitteena muovia, mutta siihen saattaa tulla loppu Kotkamillsin uusien keksintöjen myötä.

Hämäläisellä on koko omaisuus kiinni tehtaassa ja sen uudessa kartonkikoneessa, joka on valjastettu muovittoman pakkaus- ja kuppikartongin valmistamiseen.

”All in”, hän tiivistää. ”Olen uskonut tähän alusta lähtien.”

Ketkä ovat tuotteesta kiinnostuneita?

”Kaikki”, Hämäläinen sanoo. Siis kaikki maailmanlaajuiset kahvila- ja ravintolaketjut.

Euroopan kertakäyttökuppituotantoon tarvitaan 250 000 tonnia kartonkia. Kotkamillsin kapasiteetti on 400 000 tonnia.

”Kuppikartonki on kallis tuote viedä. Amerikan keskiosa ja länsirannikko ovat ongelmallisia logistiikan kannalta. Aasiaan on onneksi nyt junayhteys.”

Maailmassa tuotetaan yli 90 miljardia kiloa muovia vuodessa, ja siitä halutaan päästä eroon. Siksi Kotkamillsin innovaatio osuu hyvään hetkeen.

Yksin USA:ssa kulutetaan 1,1 miljoonaa tonnia kuppikartonkia vuodessa. Se tarkoittaa noin 120 miljardia kuppia.

”Kun tuote lähtee menemään, meillä tai muilla voi olla intoa rakentaa kone Amerikkaan.”

Lue koko juttu Aarteen sivuilta: Mistä syntyi ajatus muovittoman kuppikartongin valmistukseen ja miten valmistus saatiin Kotkassa käyntiin?