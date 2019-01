MTK vakuutti Berliinissä: Metsät eivät ole ongelma, vaan ratkaisu

Puusta tehdään Suomessa paitsi paperia ja rakennuksia, myös esimerkiksi muovittomia kuppeja, tekstiilejä, kosmetiikkaa ja ruuan raaka-aineita. Lisäksi suomalaisilla on metsiin jokamiehen oikeus eli metsät ovat monelle virkistyksen lähde, kerrottiin saksalaismedialle MTK:n järjestämässä metsäseminaarissa.

Suomalainen metsätalous on useimmille saksalaisille vierasta, joten seminaarissa keskityttiin perusasioihin.

"Metsien kasvu Suomessa ylittää hakkuumäärät", vakuutti ylijohtaja Juha S. Niemelä maa- ja metsätalousministeriöstä.

Niemelä kertoi, että Suomessa valtio edistää kestävää metsätaloutta lainsäädännön, neuvonnan, rahoituksen ja erilaisten hankkeiden avulla. "Suomella on kansallinen metsästrategia metsien monipuoliseen käyttöön."

Pääjohtaja Johanna Buchert Luonnonvarakeskus Lukesta korosti, että kuluttaja lopulta päättää, miten nopeasti siirrytään fossiilisista materiaaleista uusiutuviin, mutta siirtyminen hyödyttää sekä taloutta että ympäristöä.

Kotkamillsin johtaja Markku Hämäläinen kertoi, miten muovin käyttö on räjähtänyt maailmassa. Esimerkiksi kertakäyttökahvikuppeja käytetään noin 250 000 tonnia vuodessa, josta 8 prosenttia on muovia. Suomessa siihen on herätty kehittämällä täysin muovittomat kierrätettävät kupit. Materiaalina on puu.

"Eivätkä kupit edes maksa enempää kuin muoviset", Hämäläinen huomautti

Toimittaja Roland Krieg on käynyt Suomessa ja nähnyt, miten tärkeitä metsät ovat suomalaisille. Hän vieraili Stora Enson tehtailla ja kuuli, että Suomessa on tarkoitus hakata metsiä entistä enemmän ja tehdä paperin sijaan enemmän pakkauksia. "Kiina on uusi asiakas heille."

"Metsät ovat tärkeitä koko Euroopalle. Saksassa keskustellaan kovasti metsien suojelusta. Haluan tietää, miten suomalaiset ovat ratkaisseet ongelman."