Lidl siirtyy käyttämään ja myymään FSC-sertifioituja puu- ja paperituotteita – Suomessa niiden valmistus on yhä vähäistä

Kauppaketju Lidl on linjannut, että sen omien merkkien pakkaukset sekä muut puu- ja paperituotteet ovat vuoteen 2025 mennessä FSC-sertifioituja tai kierrätettyjä. Suomen kannalta ongelmallista on, että täällä metsien pääsertifiointijärjestelmä on kilpaileva PEFC, eikä Suomesta ole saatavilla vielä kovin paljon FSC-sertifioituja puutuotteita.

FSC-sertifiointi Suomessa on levinnyt vasta pieneen osaan, noin 8 prosenttiin, metsistä eli 1,6 miljoonalle hehtaarille.

FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen kertoo, että FSC-sertifioituja metsiä ovat pääasiassa metsäyhtiöiden metsät ja suuret yhteismetsät.

Yksityisten metsänomistajien metsiä ei juuri ole FSC:n piirissä. FSC-sertifikaatin saadaksen metsänomistajan pitää liittyä ryhmäsertifiointiin, jollaisia on tarjolla tällä hetkellä vain metsäyhtiöillä.

Metsänhoitoyhdistykset eivät ole Suomessa vielä aloittaneet itsenäistä FSC-ryhmäsertifiointia, joka ei olisi kytköksissä mihinkään tiettyyn puunostajaan.

Kostilaisen mukaan maailmalla jo aiemmin herännyt FSC-tuotteiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Hän arvelee, että Lidlin kaltaisten ketjujen tekemät linjaukset vaikuttavat suomalaisiin arvoketjuihin pakottaen lisäämään FSC-tuotteiden valmistusta Suomessa. Toistaiseksi Suomeen tuodaan FSC-puukuituja ulkomailta tuotteiden valmistamiseksi.





Lidlin tiedottama linjaus koskee monia tuoteryhmiä: hygieniapapereita, vaippoja, tulitikkuja, kirjoja sekä valtavaa määrää pakkauksia maitotölkeistä etiketteihin ja jauhopusseihin. Eräluontoisesti myynnissä olevien käyttötavaroiden, kuten vihkojen, puulelujen ja huonekalujen osalta Lidl pyrkii saavuttamaan tavoitteen jo vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lidl luottaa päätöksessään WWF:n linjaukseen, jonka mukaan FSC on puu- ja paperituotteiden osalta ainoa ekologisesti kestävä sertifiointimerkki.

Ensisijainen tavoite on käyttää mahdollisimman paljon kierrätettyä kuitumateriaalia.

Jo tällä hetkellä suuri osa Lidlin omien tuotemerkkien puukuitupakkauksista, kuten mehu- ja maitotölkit, on valmistettu FSC-sertifioidusta puusta.

Lidlillä ei ole kertoa ketjun käyttämien puu- ja kartonkipakkausten kotimaisuusastetta.