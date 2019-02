Nokka-koneiden uusi valmistaja hakee kilpailukykyä tehokkaammasta tuotannosta

Kokenut valmistaja on pystynyt puristamaan tuotteen läpimenoajan minimiin, etenkin kun kokoonpano on saman katon alla.

Vaikka tuotantoprosessi on nyt saatu tehokkaaksi, on kilpailutilanne edelleen kova. Merkittävimpien kotimaisten kilpailijoiden kanssa tilanne on selkeä, kun tuote- ja markkinapainotukset ovat hiukan eriävät.

Kesla on vahvassa yhteistyössä Valtran kanssa. Kronos panostaa urakointipuolelle sekä räätälöinteihin. Farmi-Forest on taasen orientoitunut vahvasti vientimarkkinoille. Nokan vahvuus ovat volyymituotteet niin koti- kuin ulkomailla sekä vahva kanta. Suomalaiset valmistajat eivät kilpaile verisesti hinnoilla, vaan tuotteilla, ominaisuuksilla ja palveluilla. Suurin hintapaine sen sijaan tulee baltialaisvalmistajien taholta.

”Konepajateollisuus on saanut Baltiassa sekä EU- että kansallista tukea. Tämän sekä edullisempien työvoimakustannusten takia he ottivat kustannusloikan ja tulivat Suomen markkinoille 4–5 vuotta sitten noin 20 prosenttia edullisemmilla hinnoilla,” Lassi Pesonen taustoittaa.

Ero on kuitenkin hänen mukaansa kaventumassa, sillä kustannustaso on alkanut nousta Baltiassa.

Hän korostaa, että kilpailukyky muodostuu monesta eri palasesta. Toimivat jälkimarkkinat sekä lähellä oleva tuttu, asiantunteva asiakaspalvelu ovat merkittäviä kilpailutekijöitä.

”Nokka-tuotteiden vahvuus on nimenomaan jälkimarkkinaosaaminen sekä asiakaspalvelu. Meillä on puhelimet sitä varten, että niihin vastataan. Asiakkaille on tärkeätä, että investoinnille saa tukea ja palveluita", Pesonen alleviivaa. Jatkossa kehityskohteena on verkkokauppa.